Ерохин высказался о будущем в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин заявил о желании продлить контракт с клубом.
«Всегда задумываешься о будущем. Естественно, сейчас хочется максимально помогать команде. Тем не менее, со своей стороны, ещe минимум сезон хотел бы в качестве футболиста «Зенита» провести. Я думаю, что этот момент мы с руководством в ближайшем будущем обсудим. Не так много времени остаeтся, поэтому надеюсь, что всe будет хорошо. Конкретики пока что не было», – сказал Ерохин.
- В этом сезоне 36-летний хавбек провел за «Зенит» 18 матчей, забил 3 гола, сделал 1 ассист.
- Ерохин выступает за «Зенит» с лета 2017 года. Срок его контракта с клубом истекает 30 июня 2026-го.
Источник: «Чемпионат»