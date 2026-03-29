Ерохин высказался о будущем в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин заявил о желании продлить контракт с клубом.

«Всегда задумываешься о будущем. Естественно, сейчас хочется максимально помогать команде. Тем не менее, со своей стороны, ещe минимум сезон хотел бы в качестве футболиста «Зенита» провести. Я думаю, что этот момент мы с руководством в ближайшем будущем обсудим. Не так много времени остаeтся, поэтому надеюсь, что всe будет хорошо. Конкретики пока что не было», – сказал Ерохин.