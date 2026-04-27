Мусаев объяснил вторую подряд замену Сперцяна

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после домашнего матча 27-го тура РПЛ с «Динамо Мх» (2:1) объяснил, почему заменил полузащитника Эдуарда Сперцяна во второй игре подряд.

«Да готов он играть 90 минут, но очень сложный график. И у него позиция энергозатратная. Он сам по себе игрок, который делает хороший объем, несмотря на то, что он играет «десятку» каждую игру. И просто нужно было, мое мнение, чуть освежить середину, но не хотелось убирать там «восьмерку» и «шестерку» – Ленини и Кривцова. Поэтому так нужно было для команды.

Эдик – наш лидер, Эдик – один из лучших игроков чемпионата, и он играет без замен практически всегда. И то, что он сегодня сыграл на девять минут меньше, думаю, на это не стоит вообще обращать внимание», – сказал Мусаев.