Мусаев объяснил вторую подряд замену Сперцяна

Сегодня, 10:42
1

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после домашнего матча 27-го тура РПЛ с «Динамо Мх» (2:1) объяснил, почему заменил полузащитника Эдуарда Сперцяна во второй игре подряд.

«Да готов он играть 90 минут, но очень сложный график. И у него позиция энергозатратная. Он сам по себе игрок, который делает хороший объем, несмотря на то, что он играет «десятку» каждую игру. И просто нужно было, мое мнение, чуть освежить середину, но не хотелось убирать там «восьмерку» и «шестерку» – Ленини и Кривцова. Поэтому так нужно было для команды.

Эдик – наш лидер, Эдик – один из лучших игроков чемпионата, и он играет без замен практически всегда. И то, что он сегодня сыграл на девять минут меньше, думаю, на это не стоит вообще обращать внимание», – сказал Мусаев.

  • Сперцяна заменили на 82-й минуте. В игре со «Спартаком» 23 апреля футболиста поменяли на 73-й минуте.
  • 25-летний полузащитник сборной Армении провел за клуб в этом сезоне 37 матчей, забил 13 голов, сделал 16 ассистов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Краснодар Сперцян Эдуард Мусаев Мурад
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
