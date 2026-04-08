«Зенит» предложит новый контракт 36-летнему Ерохину: его условия

«Зенит» заинтересован в продолжении сотрудничества с полузащитником Александром Ерохиным.
«36-летнему полузащитнику могут предложить зарплату в 800 тысяч евро + бонусы за еще один год в качестве футболиста.
И ведь Ероха до сих пор в порядке: 3+1 за 400 минут в нынешнем сезоне. Это столько же голевых действий, например, сколько и у Вендела за 1820 игровых минут», – написал источник.
- Ерохин выступает за «Зенит» с лета 2017 года. Срок его контракта с клубом истекает 30 июня 2026-го.
- Александр 6 раз подряд становился чемпионом в составе «Зенита».
- Ранее Ерохин был в сборной России, доходил с ней до четвертьфинала чемпионата мира-2018.
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»