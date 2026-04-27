Бразильские клубы заинтересовались игроком «Зенита»

Два клуба из чемпионата Бразилии заинтересовались правым защитником «Зенита» Густаво Мантуаном.
24-летний футболист сейчас восстанавливается после травмы и пропустил 6 последних матчей петербужцев.
Летом 2025 года игрока хотели у себя видеть «Фламенго» и «Коринтианс», но он предпочел остаться в «Зените».
- Срок контракта Мантуана с клубом рассчитан до середины 2030 года.
- В этом сезоне он провел за «Зенит» 29 матчей, забил 4 гола, сделал 3 ассиста.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
