Бразильские клубы заинтересовались игроком «Зенита»

Два клуба из чемпионата Бразилии заинтересовались правым защитником «Зенита» Густаво Мантуаном.

24-летний футболист сейчас восстанавливается после травмы и пропустил 6 последних матчей петербужцев.

Летом 2025 года игрока хотели у себя видеть «Фламенго» и «Коринтианс», но он предпочел остаться в «Зените».