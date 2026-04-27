Степашин – о новом лимите: «Нормальный абсолютно, тем более мы не играем в еврокубках»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин оценил ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

– Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Владимирович Дегтярев подписал приказ о лимите легионеров. Со следующего сезона клубы РПЛ смогут вносить в заявку не более 12 иностранцев, а на поле смогут выходить не более 7 легионеров. Вы поддерживаете?

– Это нормальный лимит абсолютно. Тем более мы не играем ни в Лиге чемпионов, ни в других турнирах Европы. Я вообще считаю, что, если брать иностранцев за хорошие деньги, это должны быть одни из лучших игроков. Сейчас сложно. Хотя у «Зенита» получается с бразильцами. Я из этого исхожу. Поэтому это решение абсолютно нормально, все в порядке.

– А дальше надо ужесточать этот лимит, как хотят сделать через три года – десять легионеров в заявке и только пять на поле?

– Через три года, если будем играть в Лиге чемпионов, тогда вернемся к этому разговору.

– И как при жестком лимите сделать так, чтобы не упал уровень нашего чемпионата?

– Я еще раз говорю, что если мы приобретаем футболистов из-за рубежа, это должны быть звезды, как это было в том же «Динамо», когда до 2022 года у нас действительно играли интересные, сильные футболисты из-за рубежа. Кстати, сейчас неплохие – Чавес и Артур сегодня хорошо сыграли. Такого уровня игроки – я за. Чтобы рядом с ними наши отечественные набирались мастерства.