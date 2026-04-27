Руководство «Пари НН» оконфузилось с отставкой Шпилевского

Появились подробности якобы отставки главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского.

«Руководство «Пари НН» поспешно сообщило игрокам и персоналу команды об увольнении главного тренера Алексея Шпилевского в раздевалке после поражения от «Спартака» (1:2) в 27-м туре РПЛ.

Клуб намеревался расторгнуть контракт в одностороннем порядке, но наткнулся на принципиальную позицию белоруса.

Тренер требует строгого соблюдения всех условий соглашения. Шпилевский по-прежнему числится в штате «Пари НН» – увольнение не оформлено, поскольку документы не подписаны. Специалист требует выполнения всех пунктов соглашения, в том числе по неустойке, в то время как «Пари НН» стремится к оперативному разрыву с минимальными финансовыми потерями», – написал источник.