Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  Руководство «Пари НН» оконфузилось с отставкой Шпилевского

Руководство «Пари НН» оконфузилось с отставкой Шпилевского

Сегодня, 00:00
6

Появились подробности якобы отставки главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского.

«Руководство «Пари НН» поспешно сообщило игрокам и персоналу команды об увольнении главного тренера Алексея Шпилевского в раздевалке после поражения от «Спартака» (1:2) в 27-м туре РПЛ.

Клуб намеревался расторгнуть контракт в одностороннем порядке, но наткнулся на принципиальную позицию белоруса.

Тренер требует строгого соблюдения всех условий соглашения. Шпилевский по-прежнему числится в штате «Пари НН» – увольнение не оформлено, поскольку документы не подписаны. Специалист требует выполнения всех пунктов соглашения, в том числе по неустойке, в то время как «Пари НН» стремится к оперативному разрыву с минимальными финансовыми потерями», – написал источник.

  • Шпилевский возглавил «Пари НН» 16 июня 2025 года.
  • В этом сезоне команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 22 очка.
  • Шпилевский брал чемпионаты Казахстана и Кипра.

Еще по теме:
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига Пари НН Шпилевский Алексей
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1777237575
2 мешка картошки белорусу - и до свидания.
Ответить
ScarlettOgusania
1777238100
о чём РУ Пари-НН думало, когда подписывало со Шпилей контракт, интересно, чтобы вот так позорно обсираться перед ним с расторжением..?) сели в лужу, теперь будут извиняться за свой собственный косяк, что их больше впечатлило чемпионство Кипра или Казахстана..?))
Ответить
⚡️
1777249999
Не на того напали.Шпиля еще в 2011 году в Германии получил тренерскую лицензию категории «А». Тренером был в академии Штутгарта, а потом в Лейпциге. Его там научили как свои права отстаивать. Надо будет- через УЕФА нагнет лохов из Пари нн.
Ответить
Niklas80
1777254641
Выбрали ноунейма, а теперь ещё и неустойку недотренеру платить не хотят.
Ответить
СильныйМозг
1777265757
Как, всяким Абаскалям в РПЛ платить неустойку, то бегом. Выплатите мужику всю неустойку и расформируйте Спартак. Моя логика неоспорима.
Ответить
Руководство «Пари НН» оконфузилось с отставкой Шпилевского
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 