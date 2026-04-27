Дивеев назвал конкретный тур, когда определится чемпион России

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о чемпионской гонке с «Краснодаром».
– Ну и, наконец, хочется услышать ваши эмоции, возможно, мысли после такой уверенной победы. Что думаете насчет продолжения чемпионской гонки?
– Она будет до последнего тура – это 100 процентов! У нас осталось три финала, и мы должны все игры стараться выигрывать, готовиться к ним, разбирать соперников, как играть с ними, и навязывать свою игру.
- «Зенит» накануне победил «Ахмат» со счетом 2:0 в 27-м туре РПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге.
- Голы забили Александр Соболев и Луис Энрике.
- Петербуржцы набрали 59 очков и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на одно очко.
Источник: официальный сайт «Зенита»