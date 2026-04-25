Дивеев шокирован словами Генича: «Костя, зачем так делать?»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев оценил резонансное высказывание Константина Генича о потенциальной травматичности вингера ЦСКА Кирилла Глебова.

«В ближайшие год-два у Кирилла Глебова будут очень большие проблемы с травмами», – заявил комментатор «Матч ТВ» в феврале.

– Цитата о твоем здоровье – от Константина Генича: «Игорь – довольно травматичный человек, у него хроническая травма. Тренируется с ограничениями, бывают отрезки, когда пропускает матчи и играет через боль. В ЦСКА подписали с ним пятилетний контракт, возможно, с перспективой получить предложение от другого большого клуба, чтобы задорого его продать. Думаю, ЦСКА это все просчитал».

– Давай по порядку. Во-первых, в «Зените» не было ни одного матча, чтобы я играл через боль. Во-вторых, в ЦСКА все прекрасно знали, что начиная с сентября, за три месяца до трансфера, у меня перестал болеть ахилл, потому что, опять же, мы поменяли подход к тренировочному процессу. Все как рукой сняло. Спросите у доктора ЦСКА Безуглова, он подтвердит.

– Генич и про здоровье Кирилла Глебова недавно говорил: «Один важный футбольный человек сказал, что в ближайшие год-два у Кирилла будут очень большие проблемы с травмами».

– Вот это вообще шок. То есть ты прогнозируешь футболисту травмы… Костя, зачем так делать?