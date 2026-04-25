Дивеев шокирован словами Генича: «Костя, зачем так делать?»

25 апреля, 13:50
4

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев оценил резонансное высказывание Константина Генича о потенциальной травматичности вингера ЦСКА Кирилла Глебова.

«В ближайшие год-два у Кирилла Глебова будут очень большие проблемы с травмами», – заявил комментатор «Матч ТВ» в феврале.

– Цитата о твоем здоровье – от Константина Генича: «Игорь – довольно травматичный человек, у него хроническая травма. Тренируется с ограничениями, бывают отрезки, когда пропускает матчи и играет через боль. В ЦСКА подписали с ним пятилетний контракт, возможно, с перспективой получить предложение от другого большого клуба, чтобы задорого его продать. Думаю, ЦСКА это все просчитал».

– Давай по порядку. Во-первых, в «Зените» не было ни одного матча, чтобы я играл через боль. Во-вторых, в ЦСКА все прекрасно знали, что начиная с сентября, за три месяца до трансфера, у меня перестал болеть ахилл, потому что, опять же, мы поменяли подход к тренировочному процессу. Все как рукой сняло. Спросите у доктора ЦСКА Безуглова, он подтвердит.

– Генич и про здоровье Кирилла Глебова недавно говорил: «Один важный футбольный человек сказал, что в ближайшие год-два у Кирилла будут очень большие проблемы с травмами».

Вот это вообще шок. То есть ты прогнозируешь футболисту травмы… Костя, зачем так делать?

  • 20-летний Глебов – воспитанник ЦСКА.
  • За главную команду армейцев он провел 75 матчей, забил 11 голов и сделал 7 ассистов.

Еще по теме:
Дивеев рассказал, что увидел на «Черном квадрате»: «Жена говорит: «Ты вообще поехал?» 9
Дивеев раскрыл 2 самые дорогие покупки в жизни 2
Дивеев – об отъезде в Европу: «Буде-Глимт», «Гавр», ПАОК – я не стал бы так рисковать» 10
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Дивеев Игорь Глебов Кирилл Генич Константин
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1777114544
Патаму шта гнидич!С этого кормится.
Ответить
FCSpartakM
1777119103
Костя просто с языком без костей, жаль только сам обидчивый, как девочка.
Ответить
Таарон
1777124942
Генич всегда был с говнецом. Такой человек.
Ответить
Hector вернулся
1777127980
Гнилыч чешет все до кучи. И сам верит потом в свой бред. Не слушайте его.
Ответить
Главные новости
Орлов увидел помощь «Краснодару» со стороны судей
17:45
3
Заявление 40-летнего Акинфеева о серьезных проблемах со здоровьем
17:18
7
Мажич поставил точку в спорах насчет пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Локо»
16:55
15
Вердикт Мажича по пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
16:17
26
Радимов прокомментировал вступление Соболева в Клуб Григория Федотова
15:48
4
Барко опередил Черенкова по важному показателю
15:23
1
Гаттузо ответил на вопрос о работе в России
15:11
4
Дивеев назвал конкретный тур, когда определится чемпион России
15:08
7
Новая информация об отставке Шпилевского из «Пари НН»
15:03
1
СпецпроектЗа какой клуб Сычев забил больше? Тест про московские клубы
14:31
Все новости
Все новости
Орлов увидел помощь «Краснодару» со стороны судей
17:45
3
Спивак назвал лучшего тренера в истории «Зенита»
17:36
1
Олич раскритиковал руководство ЦСКА
16:33
1
ВидеоСоболева сравнили с Холандом
16:01
3
Гаттузо ответил на вопрос о работе в России
15:11
4
Дивеев назвал конкретный тур, когда определится чемпион России
15:08
7
Новая информация об отставке Шпилевского из «Пари НН»
15:03
1
Комментарий 36-летнего Ерохина о своем будущем в «Зените»
14:55
1
ВидеоМатерная речь Баринова в адрес Даку во время матча «Рубин» – ЦСКА
14:45
3
СпецпроектЗа какой клуб Сычев забил больше? Тест про московские клубы
14:31
Соболев объяснил нестабильность «Зенита»
14:19
2
Акинфеев отреагировал на информацию о товарном знаке «нога бога»
14:00
6
Луис Энрике раскрыл, хочет ли уйти из «Зенита»
13:40
12
Кордоба резко ответил критикам: «Хватит очернять мое имя»
13:25
34
В «Локомотиве» назвали сумму, за которую отпустят Батракова в Европу
12:58
14
Тюкавин высказался о возможном отъезде в Испанию
12:29
7
В «Динамо» высказались об арбитре РПЛ: «Не хотим, чтобы он судил наши матчи»
12:07
23
Акинфеев зарегистрировал «ногу бога» в Роспатенте
11:55
20
Генич сказал, кто сильнее – Воробьев или Соболев
11:44
5
В махачкалинском «Динамо» назвали картинным пенальти в пользу «Краснодара»
11:30
9
Гендиректор «Динамо» сказал, отпустит ли Тюкавина в Европу
11:19
1
Игрок «Пари НН» выразил недовольство пенальти в пользу «Спартака»
10:55
20
Мусаев объяснил вторую подряд замену Сперцяна
10:42
2
Бразильские клубы заинтересовались игроком «Зенита»
10:14
1
«Спартак» может найти форварда в Испании
10:04
Экс-игрок «Спартака» заявил, что у Баринова нет лидерских качеств
09:39
4
Степашин – о новом лимите: «Нормальный абсолютно, тем более мы не играем в еврокубках»
09:02
Аршавин сравнил «Краснодар» и «Зенит» по числу чемпионских матчей в этом сезоне
08:39
1
Все новости
