Гендиректор «Динамо» высказался о возможном отъезде Тюкавина в Европу

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал возможный уход нападающего Константина Тюкавина.
– Если летом к «Динамо» приходит большой европейский клуб с хорошим предложением по Тюкавину, есть ли вероятность, что вы его отпустите?
– У Тюкавина все прописано в контракте, в том числе и на этот случай.
- Контракт 23‑летнего форварда с «Динамо» рассчитан до середины 2030 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 15 миллионов евро.
- В этом сезоне он провел 27 матчей за клуб, забил 11 мячей и сделал 6 ассистов.
Источник: «Матч ТВ»