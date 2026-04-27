Новая информация об отставке Шпилевского из «Пари НН»

Источник раскрыл новые сведения о желании руководства «Пари НН» уволить главного тренера Алексея Шпилевского.
«Шпилевский не уволен из «Пари НН».
По словам источников, руководство клуба действительно хочет, чтобы главный тренер покинул команду. После матча со «Спартаком» Шпилевского попросили самого написать заявление об уходе. Дело в том, что в случае увольнения тренера руководством клуба, Шпилевскому придется выплатить большую неустойку.
Но Алексей пока отказывается это делать, так как не хочет отказываться от положенной ему по контракту компенсации. Однако стороны все же планируют вместе договориться о неустойке», – написал телеграм-канал «Мутко против».
- Шпилевский возглавил «Пари НН» 16 июня 2025 года.
- В этом сезоне команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 22 очка.
- Шпилевский брал чемпионаты Казахстана и Кипра.
- Накануне в 27-м туре РПЛ «Пари НН» проиграл «Спартаку» (1:2), причем нижегородцы забили первыми.
- В ближайшем туре «Пари НН» сыграет на выезде против «Ахмата» (3 мая).
Источник: телеграм-канал «Мутко против»