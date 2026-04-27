Новая информация об отставке Шпилевского из «Пари НН»

Источник раскрыл новые сведения о желании руководства «Пари НН» уволить главного тренера Алексея Шпилевского.

«Шпилевский не уволен из «Пари НН».

По словам источников, руководство клуба действительно хочет, чтобы главный тренер покинул команду. После матча со «Спартаком» Шпилевского попросили самого написать заявление об уходе. Дело в том, что в случае увольнения тренера руководством клуба, Шпилевскому придется выплатить большую неустойку.

Но Алексей пока отказывается это делать, так как не хочет отказываться от положенной ему по контракту компенсации. Однако стороны все же планируют вместе договориться о неустойке», – написал телеграм-канал «Мутко против».