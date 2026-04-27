Барко опередил Черенкова по важному показателю

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко накануне забил с пенальти в матче 27-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:1).

«15-й гол Эсекьеля Барко с пенальти. Он обходит Фeдора Черенкова и Александра Соболева и теперь делит пятое-шестое место в списке бомбардиров-пенальтистов с Дмитрием Комбаровым», – написал источник.