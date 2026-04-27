Барко опередил Черенкова по важному показателю

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко накануне забил с пенальти в матче 27-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:1).
«15-й гол Эсекьеля Барко с пенальти. Он обходит Фeдора Черенкова и Александра Соболева и теперь делит пятое-шестое место в списке бомбардиров-пенальтистов с Дмитрием Комбаровым», – написал источник.
- «Спартак» победил «Пари НН» со счетом 2:1 в 27-м туре РПЛ. Встреча проходили в Нижнем Новгороде.
- На гол Адриана Бальбоа москвичи ответили забитыми голами Эсекьеля Барко (с пенальти) и Романа Зобнина.
- «Спартак» набрал 48 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. Следующий соперник – «Крылья Советов» (1 мая).
Источник: телеграм-канал Alexey Z. Spectre