Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игрок «Пари НН» выразил недовольство пенальти в пользу «Спартака»

Игрок «Пари НН» выразил недовольство пенальти в пользу «Спартака»

Сегодня, 10:55
12

Нападающий «Пари НН» Адриан Бальбоа сказал, что не чувствует вины за нарушение в домашнем матче 27‑го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2), приведшем к пенальти.

«Не чувствую ответственности за этот пенальти. На мой взгляд, там не было нарушения. Соперник уже падал, и так получилось, что я на него навалился», – сказал Бальбоа.

  • В конце первого тайма арбитр Игорь Капленков назначил 11‑метровый удар в ворота хозяев поля за нарушение Бальбоа на полузащитнике красно‑белых Руслане Литвинове в штрафной площади.
  • Пенальти на 45+1-й минуте реализовал Эсекьель Барко. Победный гол «Спартака» забил Роман Зобнин на 72-й. Бальбоа забил у «Пари НН» на 28-й минуте.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Пари НН Бальбоа Адриан
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
crf57
1777277597
А СПАРТАК никогда честно и не выигрывал, всегда судьи помогали! А не дай бог ошибиться не пользу СПАРТАКА, так такой вой поднимается,и плач,что все против "народной команды". Просто уже смешно!
Ответить
andr45
1777278033
Было бы удивительно, если игрок, нарушивший правила, выразил через СМИ удовлетворение, что его наказали) Во всех тюрьмах мира, если судить по словам заключенных, сидят абсолютно невинные ангелочки в образе человеков(
Ответить
Интерес
1777278383
Было такое ощущение при повторах...Но всё это бесполезно, раз ни гастер Мажич, ни главнюк УЕФА сами нихрена не понимают в происходящем в судействе.Это отдельная отрасль человеческого познания.При том,что аферисты ещё не добрались к дубовому поганому ВАРеву с "безыскусным интеллектом".Сидят "честные парни "в комнате в Москве,а на экране какой-нибудь эпизод матча "Рухло"-"Барахло" из Мурунди...
Ответить
zigbert
1777280164
Если бы в ворота Спартака назначили подобный пенальти, все было бы по правилам.
Ответить
smoltsova
1777280780
Парни, не ведитесь, как я, на всякие телеги по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сайт по фразе: «золотой прогноз купить». 14 лет ему! Сайт на первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
Ответить
VVM1964
1777280994
Смешно - а давайте игроков Спартака или конкретно Литвинова послушаем !...
Ответить
Айболид
1777282727
Это фсё гаспром виноват .
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 