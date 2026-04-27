Игрок «Пари НН» выразил недовольство пенальти в пользу «Спартака»

Нападающий «Пари НН» Адриан Бальбоа сказал, что не чувствует вины за нарушение в домашнем матче 27‑го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2), приведшем к пенальти.
«Не чувствую ответственности за этот пенальти. На мой взгляд, там не было нарушения. Соперник уже падал, и так получилось, что я на него навалился», – сказал Бальбоа.
- В конце первого тайма арбитр Игорь Капленков назначил 11‑метровый удар в ворота хозяев поля за нарушение Бальбоа на полузащитнике красно‑белых Руслане Литвинове в штрафной площади.
- Пенальти на 45+1-й минуте реализовал Эсекьель Барко. Победный гол «Спартака» забил Роман Зобнин на 72-й. Бальбоа забил у «Пари НН» на 28-й минуте.
Источник: «Матч ТВ»