Игрок «Пари НН» выразил недовольство пенальти в пользу «Спартака»

Нападающий «Пари НН» Адриан Бальбоа сказал, что не чувствует вины за нарушение в домашнем матче 27‑го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2), приведшем к пенальти.

«Не чувствую ответственности за этот пенальти. На мой взгляд, там не было нарушения. Соперник уже падал, и так получилось, что я на него навалился», – сказал Бальбоа.