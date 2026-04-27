Акинфеев отреагировал на информацию о товарном знаке «нога бога»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев опроверг информацию о регистрации товарного знака под названием «нога бога» в виде логотипа в Роспатенте.

Ранее об этом сообщило РИА «Новости». По словам голкипера, у логотипа нет названия.

«Видимо традиция такая: раз в год говорить о моем товарном знаке и называть его «нога бога» – хотя в документах есть только изображение памятного эпизода без какого-либо названия, тем более такого. Вот и в РИА опять в заголовок вынесли отсебятину, а дальше сами позвонят за комментариями в РПЦ.

Год назад я по этой теме уже высказался, добавить мне нечего. Игорь Акинфеев с ума не сошел, свою ногу ногой бога все также не называет. Других комментариев по теме от меня не будет. Да и тема не самая важная, скажем прямо. Что по-настоящему важно, так это игра команды, наши результаты и моя травма. Чуть позже выскажусь по этой теме», – написал Акинфеев.