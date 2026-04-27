  • Акинфеев отреагировал на информацию о товарном знаке «нога бога»

Акинфеев отреагировал на информацию о товарном знаке «нога бога»

Сегодня, 14:00
6

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев опроверг информацию о регистрации товарного знака под названием «нога бога» в виде логотипа в Роспатенте.

Ранее об этом сообщило РИА «Новости». По словам голкипера, у логотипа нет названия.

«Видимо традиция такая: раз в год говорить о моем товарном знаке и называть его «нога бога» – хотя в документах есть только изображение памятного эпизода без какого-либо названия, тем более такого. Вот и в РИА опять в заголовок вынесли отсебятину, а дальше сами позвонят за комментариями в РПЦ.

Год назад я по этой теме уже высказался, добавить мне нечего. Игорь Акинфеев с ума не сошел, свою ногу ногой бога все также не называет. Других комментариев по теме от меня не будет. Да и тема не самая важная, скажем прямо. Что по-настоящему важно, так это игра команды, наши результаты и моя травма. Чуть позже выскажусь по этой теме», – написал Акинфеев.

  • После регистрации в Роспатенте Акинфеев сможет под своим логотипом производить и продавать в России одежду, игрушки, безалкогольные напитки, а также предоставлять образовательные и бизнес-услуги.
  • В игре 1/8 финала чемпионата мира-2018 в составе сборной России отразил ногой решающий удар в серии послематчевых пенальти с Испанией. Этот эпизод болельщики и спортивная общественность стали называть «ногой бога».

Еще по теме:
Акинфеев зарегистрировал «ногу бога» в Роспатенте 14
Экс-игрок «Спартака» заявил, что у Баринова нет лидерских качеств 4
Губерниев оскорбил московский клуб РПЛ 10
Источник: телеграм-канал «Игорь Акинфеев #35»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (6)
evgevg13
1777288307
И что Игореша застеснялся. Вот у Марадоны была рука бога и ничего...
Интерес
1777288614
"Терпилы",которые сменили 35 гениальных вратарей за "эпоху Акинфеева",ещё на обеде? Щас подойдут...
Чугунный скороход
1777289419
Был вратарь-рене игита. Его удар скорпиона-повод для восхищения.есть вратари бомбардиры.. тогда подфартило ему, это же не мастерство. Отбей он три так же, можно было бы подумать
Volrad777
1777294725
Ну хоть с головой у Игоря все в порядке
Главные новости
Мажич поставил точку в спорах насчет пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Локо»
16:55
5
Вердикт Мажича по пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
16:17
17
Радимов прокомментировал вступление Соболева в Клуб Григория Федотова
15:48
4
Барко опередил Черенкова по важному показателю
15:23
1
Гаттузо ответил на вопрос о работе в России
15:11
1
Дивеев назвал конкретный тур, когда определится чемпион России
15:08
7
Новая информация об отставке Шпилевского из «Пари НН»
15:03
СпецпроектЗа какой клуб Сычев забил больше? Тест про московские клубы
14:31
Акинфеев отреагировал на информацию о товарном знаке «нога бога»
14:00
6
Луис Энрике раскрыл, хочет ли уйти из «Зенита»
13:40
11
Все новости
Все новости
Олич раскритиковал руководство ЦСКА
16:33
ВидеоСоболева сравнили с Холандом
16:01
2
Дивеев назвал конкретный тур, когда определится чемпион России
15:08
7
Новая информация об отставке Шпилевского из «Пари НН»
15:03
Комментарий 36-летнего Ерохина о своем будущем в «Зените»
14:55
1
ВидеоМатерная речь Баринова в адрес Даку во время матча «Рубин» – ЦСКА
14:45
3
СпецпроектЗа какой клуб Сычев забил больше? Тест про московские клубы
14:31
Соболев объяснил нестабильность «Зенита»
14:19
2
Акинфеев отреагировал на информацию о товарном знаке «нога бога»
14:00
6
Луис Энрике раскрыл, хочет ли уйти из «Зенита»
13:40
11
Кордоба резко ответил критикам: «Хватит очернять мое имя»
13:25
33
В «Локомотиве» назвали сумму, за которую отпустят Батракова в Европу
12:58
13
Тюкавин высказался о возможном отъезде в Испанию
12:29
7
В «Динамо» высказались об арбитре РПЛ: «Не хотим, чтобы он судил наши матчи»
12:07
23
Акинфеев зарегистрировал «ногу бога» в Роспатенте
11:55
20
Генич сказал, кто сильнее – Воробьев или Соболев
11:44
5
В махачкалинском «Динамо» назвали картинным пенальти в пользу «Краснодара»
11:30
9
Гендиректор «Динамо» сказал, отпустит ли Тюкавина в Европу
11:19
1
Игрок «Пари НН» выразил недовольство пенальти в пользу «Спартака»
10:55
20
Мусаев объяснил вторую подряд замену Сперцяна
10:42
2
Бразильские клубы заинтересовались игроком «Зенита»
10:14
1
«Спартак» может найти форварда в Испании
10:04
Экс-игрок «Спартака» заявил, что у Баринова нет лидерских качеств
09:39
4
Степашин – о новом лимите: «Нормальный абсолютно, тем более мы не играем в еврокубках»
09:02
Аршавин сравнил «Краснодар» и «Зенит» по числу чемпионских матчей в этом сезоне
08:39
1
Ленини сказал, получает ли «Краснодар» от кого-то помощь в борьбе за титул
08:27
9
Реакция Генича на новость об отставке Шпилевского из «Пари НН»
00:23
7
Руководство «Пари НН» оконфузилось с отставкой Шпилевского
00:00
10
Все новости
