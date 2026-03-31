Ерохин рассказал об адаптации Джонов в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал об адаптации новичков команды –хавбека Джона Джона и форварда Джона Дурана.

«В плане общения внутри команды Джон Джон и Джон Дуран уже достаточно хорошо интегрировались и комфортно себя ощущают. Джон Джон сейчас играет чуть побольше, Дуран немножко меньше, поэтому у каждого есть свои сложности в плане адаптации. Но игроки и тренеры стараются делать всe для того, чтобы этот период быстрее прошeл и ребята максимально помогали команде на поле.

Очевидно, что это очень сильные футболисты с хорошими качествами. Здесь вопрос в том, как быстро они смогут полностью себя проявить. Тот же Джон Джон уже забил свой первый гол и отдал результативную передачу. Поэтому я думаю, что в этом плане они потихоньку делают хорошие шаги», – сказал Ерохин.