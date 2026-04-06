Мостовой назвал лучшего российского игрока

Александр Мостовой высоко отозвался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

Игрок монегасков в воскресенье помог обыграть «Марсель» (2:1), забив гол.

У него 3 мяча и 4 ассиста в 8 последних играх Лиги 1.

«Однозначно Александр Головин – лучший наш легионер, всего не так много человек на слуху, но он точно лучший.

Я тоже играл во Франции, знаю, что тяжелейший чемпионат, думаю, что у него хорошая результативность.

Плюс стали считать голевые передачи – раньше у нас такого не было. Головин проводит хороший сезон, поначалу было неважно, но он на протяжении восьми лет играет в чемпионате Франции, всем бы так.

Сильнейший наш футболист. Это сразу бросается в глаза, когда он приезжает в сборную.

Единственное, когда он приедет, то нечем будет похвастаться, так как ничего не выиграл», – сказал Мостовой.