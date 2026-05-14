Сафонов скромно высказался о своей игре в золотом матче «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов дал комментарии по итогам выигранного матча с «Лансом».

Парижане победили со счетом 2:0 и досрочно стали чемпионами.

Сафонова признали лучшим игроком золотого матча.

В его активе 12 сухих игр из 25 в сезоне-2025/26.

«Не уверен, что этот матч стал для меня лучшим в сезоне. Самое главное, что мы выиграли. Все остальное – бонус. Я предпочитаю не выделять какой-то один матч.

Думаю, все игроки «ПСЖ» провели фантастический сезон. Но для нас он еще не окончен. До 30 мая [день финала Лиги чемпионов] мы должны быть максимально сосредоточены. Впереди нас ждет еще один трудный путь.

В чем мой секрет? Его нет. Сегодня мне очень повезло с сейвами. Если бы они били в другую сторону, шансов бы не было. Думаю, соперник предоставил мне шансы – я ими воспользовался», – сказал Сафонов в прямом эфире на французском языке.