  • Сафонов скромно высказался о своей игре в золотом матче «ПСЖ»

Сафонов скромно высказался о своей игре в золотом матче «ПСЖ»

Вчера, 01:07
1

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов дал комментарии по итогам выигранного матча с «Лансом».

  • Парижане победили со счетом 2:0 и досрочно стали чемпионами.
  • Сафонова признали лучшим игроком золотого матча.
  • В его активе 12 сухих игр из 25 в сезоне-2025/26.

«Не уверен, что этот матч стал для меня лучшим в сезоне. Самое главное, что мы выиграли. Все остальное – бонус. Я предпочитаю не выделять какой-то один матч.

Думаю, все игроки «ПСЖ» провели фантастический сезон. Но для нас он еще не окончен. До 30 мая [день финала Лиги чемпионов] мы должны быть максимально сосредоточены. Впереди нас ждет еще один трудный путь.

В чем мой секрет? Его нет. Сегодня мне очень повезло с сейвами. Если бы они били в другую сторону, шансов бы не было. Думаю, соперник предоставил мне шансы – я ими воспользовался», – сказал Сафонов в прямом эфире на французском языке.

Источник: ParisFans
Комментарии (1)
Max-Min-vkontakte
1778732504
Молодец Матвей! Только лягушек не ешь..)
