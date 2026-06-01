Хвича вошел в топ-10 самых дорогих футболистов мира

Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия подорожал более чем в 1,5 раза после обновления рыночной стоимости от Transfermarkt.

Грузинский футболист до сегодняшнего дня оценивался в 90 миллионов евро, а сейчас в 140 миллионов.

Благодаря этому экс-игрок «Локомотива» и «Рубина» вошел топ-10 самых дорогих футболистов мира: