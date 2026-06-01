Хвича вошел в топ-10 самых дорогих футболистов мира

Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия подорожал более чем в 1,5 раза после обновления рыночной стоимости от Transfermarkt.
Грузинский футболист до сегодняшнего дня оценивался в 90 миллионов евро, а сейчас в 140 миллионов.
Благодаря этому экс-игрок «Локомотива» и «Рубина» вошел топ-10 самых дорогих футболистов мира:
- Ламин Ямаль («Барселона») – 200 миллионов евро;
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 200 миллионов евро;
- Килиан Мбаппе («Реал») – 200 миллионов евро;
- Педри («Барселона») – 150 миллионов евро;
- Майкл Олисе («Бавария») – 150 миллионов евро;
- Винисиус Жуниор («Реал») – 150 миллионов евро;
- Жоау Невеш («ПСЖ») – 140 миллионов евро;
- Джуд Беллингем («Реал») – 140 миллионов евро;
- Хвича Кварацхелия («ПСЖ») – 140 миллионов евро;
- Витинья («ПСЖ») – 140 миллионов евро.
Источник: Transfermarkt