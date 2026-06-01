В «ПСЖ» приняли важное решение по Сафонову

Журналист Le Parisien Бенжамен Куаре раскрыл планы «ПСЖ» в отношении Матвея Сафонова.
По его информации, для российского вратаря готовят новый контракт с увеличением зарплаты. Сейчас он зарабатывает 2,5-3 миллиона евро в год.
«Насколько мне известно, «ПСЖ» предложит Сафонову продлить контракт на улучшенных условиях после отпуска. Так что это должно произойти уже в ближайшее время, обсуждение начнется после того, как игроки приступят к сборам.
Не знаю точных деталей, но, думаю, новый контракт Сафонова будет рассчитан до лета 2031 года – это максимальный срок в чемпионате Франции», – сообщил журналист.
- 27-летний Сафонов провел два сезона в «ПСЖ» после трансфера из «Краснодара» за 20 миллионов евро.
- Он пропустил 41 гол в 44 матчах при 19 сухих играх.
- Действующий контракт голкипера рассчитан до 2029 года.
- Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»