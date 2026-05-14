Сафонова признали лучшим вратарем Европы

Португальский агент Паулу Барбоза в восторге от игры вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.
– Сафонов заслуженно является основным вратарем «ПСЖ». В матче против «Ланса» Матвей продемонстрировал свои лучшие качества. Остался финал Лиги чемпионов. Уверен, что Сафонов сыграет на высоком уровне в матче против «Арсенала».
– Болельщики «ПСЖ» уже сравнивают Матвея с Яшиным.
– Преждевременно это делать. У Сафонова еще все впереди, он молодой голкипер. У Матвея есть все данные, чтобы стать самым сильным вратарем. Назову Сафонова лучшим голкипером нынешнего сезона в Европе. Он лучше Жоана Гарсии из «Барселоны».
- Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года за 20 миллионов евро.
- В январе голкипер сборной России стал основным в парижской команде, вытеснив из состава Люка Шевалье.
- В этом сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах, в 12 из которых не пропустил.
- Накануне Сафонов второй раз подряд стал с «ПСЖ» чемпионом Франции.
- 30 мая «ПСЖ» в Будапеште сыграет в финале Лиги чемпионов против «Арсенала».
Источник: «РБ Спорт»