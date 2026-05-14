Сафонова признали лучшим вратарем Европы

Вчера, 19:17
14

Португальский агент Паулу Барбоза в восторге от игры вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

– Сафонов заслуженно является основным вратарем «ПСЖ». В матче против «Ланса» Матвей продемонстрировал свои лучшие качества. Остался финал Лиги чемпионов. Уверен, что Сафонов сыграет на высоком уровне в матче против «Арсенала».

– Болельщики «ПСЖ» уже сравнивают Матвея с Яшиным.

– Преждевременно это делать. У Сафонова еще все впереди, он молодой голкипер. У Матвея есть все данные, чтобы стать самым сильным вратарем. Назову Сафонова лучшим голкипером нынешнего сезона в Европе. Он лучше Жоана Гарсии из «Барселоны».

  • Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года за 20 миллионов евро.
  • В январе голкипер сборной России стал основным в парижской команде, вытеснив из состава Люка Шевалье.
  • В этом сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах, в 12 из которых не пропустил.
  • Накануне Сафонов второй раз подряд стал с «ПСЖ» чемпионом Франции.
  • 30 мая «ПСЖ» в Будапеште сыграет в финале Лиги чемпионов против «Арсенала».

Источник: «РБ Спорт»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
рылы
1778776681
как же вы задрали со своими идиотскими заголовками. его уефа признала, что ли, а не бывший агентишко, у которого за душой из известных игроков были только царь и смертин 100 лет назад, и пара зулусов ценой в пачку макарон?
Император 1
1778776694
Ну не знаю, преувеличение какое-то
Snek
1778776873
Вы за*бали уже, признания от агентов, бабушек Сафонова, корово*бов и прочих не считаются! Хватит уже вбрасывать это г*вно!
Император Бомжей
1778777653
Против Ланса отыграл отлично, спора нет! Щас лучший это кипер Арсенала, тащит всё
...уефан
1778777779
...дневальный, а ты значок "молнии" забыл поставить перед подводкой, или застеснялся?...
waxruwew
1778779073
Evgenijgerasimov607@gmail
1778781600
Сейчас у Сафона белая полоса,частенько на смену ей приходит чёрная(может у него будет исключение)
Сергей-Куприянов-vkontakt
1778782312
В сборной 2 раза с 30 метров пропустил этот лучший и Бавария 4 накидала в одном матче
FFR
1778784150
Думаю, что лучший вратарь Европы, это Давид Рая.
IVANRUS777
1778807647
Читал комментарии французских болельщиков на канале ПСЖ в ютубе и они действительно сравнивают его с Яшиным. Матч с Лансом он и правда провёл очень хорошо. Казалось конечно, что практически все удары были в него, но выбор позиции и реакция у Моти на высоте и некоторые из ударов были практически в упор. В общем Сафонов и правда молодец.
