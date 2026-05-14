Сафонова признали лучшим вратарем Европы

Португальский агент Паулу Барбоза в восторге от игры вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

– Сафонов заслуженно является основным вратарем «ПСЖ». В матче против «Ланса» Матвей продемонстрировал свои лучшие качества. Остался финал Лиги чемпионов. Уверен, что Сафонов сыграет на высоком уровне в матче против «Арсенала».

– Болельщики «ПСЖ» уже сравнивают Матвея с Яшиным.

– Преждевременно это делать. У Сафонова еще все впереди, он молодой голкипер. У Матвея есть все данные, чтобы стать самым сильным вратарем. Назову Сафонова лучшим голкипером нынешнего сезона в Европе. Он лучше Жоана Гарсии из «Барселоны».