Луис Энрике пригласил игроков «ПСЖ» на свой день рождения, но сам не пришел

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике в ночь на 8 мая, свой день рождения, пригласил игроков в парижский ресторан.

Энрике заявил, что футболисты смогут отметить выход в финал Лиги чемпионов, а также отпразднуют его день рождения. Однако сам Луис на вечеринку не явился.

Речь идет о ресторане Prunier, расположенном недалеко от Триумфальной арки.