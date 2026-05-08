Луис Энрике пригласил игроков «ПСЖ» на свой день рождения, но сам не пришел

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике в ночь на 8 мая, свой день рождения, пригласил игроков в парижский ресторан.
Энрике заявил, что футболисты смогут отметить выход в финал Лиги чемпионов, а также отпразднуют его день рождения. Однако сам Луис на вечеринку не явился.
Речь идет о ресторане Prunier, расположенном недалеко от Триумфальной арки.
- Луису Энрике исполнилось 56 лет. Тренер в «ПСЖ» три года. С тех пор парижане дважды взяли Лигу 1, по разу – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
- За «ПСЖ» выступает российский вратарь Матвей Сафонов.
- 30 мая в финале Лиги чемпионов «ПСЖ» в Будапеште сыграет с «Арсеналом».
Источник: Le Parisien