Кавазашвили ответил на сравнение Сафонова с Яшиным

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поздравил Матвея Сафонова с победой в Лиге чемпионов.
«Хочу поздравить «ПСЖ» не только с победой в финале Лиги чемпионов, но и с тем, что они приобрели в России футболиста, который на сегодняшний день претендует на звание лучшего вратаря Европы. Триумф парижского клуба говорит о том, что российская вратарская школа продолжает доминировать во всем мире.
При этом ни Сафонова, ни любого другого голкипера нельзя сравнивать со Львом Ивановичем Яшиным, который стал первопроходцем, получив «Золотой мяч» как лучший игрок. Просто надо гордиться тем, что Матвей находится на таком высоком уровне в мировом футболе», – сказал Кавазашвили.
- Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года, когда перешел из «Краснодара» за 20 миллионов евро.
- Он выиграл с парижским клубом 8 трофеев, дважды – Лигу чемпионов.
- Матвей стал первым в истории российским футболистом, дважды выигравшим ЛЧ.
Источник: «РБ Спорт»