Кавазашвили ответил на сравнение Сафонова с Яшиным

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поздравил Матвея Сафонова с победой в Лиге чемпионов.

«Хочу поздравить «ПСЖ» не только с победой в финале Лиги чемпионов, но и с тем, что они приобрели в России футболиста, который на сегодняшний день претендует на звание лучшего вратаря Европы. Триумф парижского клуба говорит о том, что российская вратарская школа продолжает доминировать во всем мире.

При этом ни Сафонова, ни любого другого голкипера нельзя сравнивать со Львом Ивановичем Яшиным, который стал первопроходцем, получив «Золотой мяч» как лучший игрок. Просто надо гордиться тем, что Матвей находится на таком высоком уровне в мировом футболе», – сказал Кавазашвили.