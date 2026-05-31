Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кавазашвили ответил на сравнение Сафонова с Яшиным

31 мая, 20:20

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поздравил Матвея Сафонова с победой в Лиге чемпионов.

«Хочу поздравить «ПСЖ» не только с победой в финале Лиги чемпионов, но и с тем, что они приобрели в России футболиста, который на сегодняшний день претендует на звание лучшего вратаря Европы. Триумф парижского клуба говорит о том, что российская вратарская школа продолжает доминировать во всем мире.

При этом ни Сафонова, ни любого другого голкипера нельзя сравнивать со Львом Ивановичем Яшиным, который стал первопроходцем, получив «Золотой мяч» как лучший игрок. Просто надо гордиться тем, что Матвей находится на таком высоком уровне в мировом футболе», – сказал Кавазашвили.

  • Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года, когда перешел из «Краснодара» за 20 миллионов евро.
  • Он выиграл с парижским клубом 8 трофеев, дважды – Лигу чемпионов.
  • Матвей стал первым в истории российским футболистом, дважды выигравшим ЛЧ.

Еще по теме:
Сафонов – один из худших игроков «ПСЖ» в матче с «Лиллем» по версии L’Equipe 13
Жена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа 1
Сафонов с юмором прокомментировал курьез на разминке
Источник: «РБ Спорт»
Франция. Лига 1 ПСЖ Яшин Лев Сафонов Матвей Кавазашвили Анзор
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
РПЛ. «Ахмат» вышел победителем из кавказской «перестрелки» с «Динамо Мх» (3:2)
16:28
3
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
16:09
4
«Спартак» может лишить другой клуб РПЛ главного тренера
15:50
2
Дзюба и Тедеев могут воссоединиться в клубе РПЛ
15:44
2
Определено, почему «Спартак» не смог подписать Головина
15:31
3
Стало известно, кто уговаривал Головина перейти в «Зенит»
15:23
1
6 худших трансферов лета в РПЛ
14:41
1
Черданцева уличили в профнепригодности
14:25
11
«Спартак» заподозрили в лукавстве насчет Барко
14:21
9
ЦСКА призвали немедленно выгнать из команды основного защитника
13:29
6
Все новости
Все новости
Стало известно, кто уговаривал Головина перейти в «Зенит»
15:23
1
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
Вчера, 21:10
3
ФотоНовичок «Динамо» прилетел в Москву – его встретили с караваем
Вчера, 11:37
1
Мбаппе: «Готов играть до 100 лет!»
Вчера, 10:43
Дембеле рассказал, как называют Хвичу в «ПСЖ»
Вчера, 10:10
Хвича прокомментировал возможный выигрыш «Золотого мяча»
Вчера, 08:14
Определен лучший игрок 1-го тура Лиги чемпионов
11 сентября
2
Бубнов отреагировал на включение Сафонова в топ-10 лучших вратарей мира
11 сентября
1
Мостовой оценил решение Головина не переходить в «Спартак»
11 сентября
3
Мусаев оценил игру Сафонова за «ПСЖ»
11 сентября
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
Переход в «Спартак» для Головина назвали понижением в классе
11 сентября
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
11 сентября
19
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
10 сентября
1
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
10 сентября
9
Сафонов оценил старт «ПСЖ» в Лиге чемпионов – команда победила 6:1
10 сентября
6
Сафонова назвали одним из трех лучших вратарей мира
10 сентября
7
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
10 сентября
6
Спрогнозировано место, которое Сафонов займет в номинации на приз лучшему вратарю года
10 сентября
Семак высказался о возможном трансфере Головина в «Зенит»
10 сентября
3
Батраков раскрыл детали сорвавшегося перехода в «ПСЖ»: «Это было серьезно»
10 сентября
4
Сафонов – о Головине: «Не верю, что из-за каких-то копеек поедет в «Спартак»
10 сентября
5
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
10 сентября
1
Названы пять клубов, проявлявших интерес к Батракову этим летом
10 сентября
4
Во Франции оценили игру Сафонова в матче Лиги чемпионов со «Слованом»
10 сентября
4
Головину предложили перейти в другой клуб РПЛ вместо «Спартака»
10 сентября
16
Луис Энрике прокомментировал 6:1 «ПСЖ» со «Слованом»
10 сентября
Сафонов получил одну из самых низких оценок среди игроков «ПСЖ» за матч со «Слованом»
10 сентября
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+