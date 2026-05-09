Жена Сафонова сделала ему подарок на День Победы

Супруга вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова Марина сделала ему подарок на День Победы.
«Матвей сегодня получил от меня подарок в виде отъезда на целый день в город, где я буду тратить его деньги, плюс открытку», – написала Марина, приложив фото открытки.
- «ПСЖ» во втором сезоне подряд дошел до финала Лиги чемпионов.
- Сафонов был основным голкипером «ПСЖ» на всех стадиях плей-офф этого сезона.
- Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая в Будапеште. Соперник «ПСЖ» – «Арсенал».
- 27-летний Сафонов проводит второй сезон в «ПСЖ» после трансфера из «Краснодара» за 20 миллионов евро.
- Он, за исключением последней встречи Лиги 1 с «Лорьяном», беспрерывно играет с 28 января, вытеснив из стартового состава Люка Шевалье. В составе парижан голкипер суммарно пропустил 38 голов в 41 матче, записав в свой актив 18 сухих встреч.
Источник: телеграм-канал Марины Кондратюк