Тюкавин сказал, что изменил Гусев после ухода Карпина из «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался об изменениях внутри команды после осенней смены главного тренера.

– Как изменились требования в атаке после смены тренера? Что изменил Гусев?

– Ролан Саныч просто отпустил ситуацию – в том плане, где мы должны располагаться на чужой половине поля: в свободном порядке, использовать свои лучшие качества. Он дает свободу действий.

– У Карпина было иначе – вы должны были бежать в определенные зоны?

– Да, в определенные зоны. Открываться больше в отскоки.

– То есть это вариант, который получился в матче с Никарагуа – когда вы из глубины поля отдали голевой пас на первый гол.

– Да. Карпин говорил, что когда мы стоим на одной линии с защитниками соперника, мяч там никогда не получить, и просил находиться в свободных зонах – между опорниками и защитниками.

Как это у меня вышло в случае с первым голом в ворота Никарагуа – получилось отскочить в середину и отдать Лечи. Но в принципе, я и сейчас стараюсь там располагаться – просто не изначально, а уходить туда от защитников.