Матч РПЛ находится под угрозой срыва

Сегодняшний матч 23-го тура РПЛ «Сочи» – «Рубин» может не состояться из-за отсутствия судей.

«Главный арбитр встречи [Никита] Новиков должен был прилететь в Сочи вчера, но в 14:43 в работу местного аэропорта ввели ограничения из-за угрозы беспилотников (в течение дня было 4-5 атак). Поэтому борт вынужден был приземлиться в Астрахани.

Аэропорт открыли только в 4:32 утра понедельника, в час дня Новиков должен туда прилететь. Еще двое арбитров уже находятся в Сочи, а четвертый не смог вчера вылететь из Москвы – его рейс стоит на 11 утра сегодня.

К слову, «Рубин» подстраховался и прибыл в Сочи 3 дня назад. А вот руководство казанцев вчера не смогло вылететь на игру. Также возникли сложности с тренировками у хозяев поля. Их база рядом с аэропортом и несколько раз занятия барсов прерывала тревога», – написал журналист Иван Карпов.