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Реакция РФС на грубую антизенитовскую ошибку Карасева

17 апреля, 22:45
14

РФС не стал наказывать судью Сергея Карасева за ошибку против «Зенита».

«Арбитр матча 24-го тура чемпионата России ЦСКА – «Сочи» (0:1) Сергей Цыганок, его видеоассистент Иван Абросимов, судья встречи «Зенит»«Краснодар» (1:1) Сергей Карасев никак не наказаны за ошибки, признанные экспертно-судейской комиссией при президенте РФС. Она определила, что неверно назначен пенальти в пользу сочинцев и неправильно удален зенитовец Педро.

Карасев будет работать видеоарбитром в ходе матча 25-го тура «Крылья Советов» – ЦСКА, такую же роль доверили Цыганку («Пари НН» – «Динамо»), кроме того, он выполнит функции АВАР («Спартак» – «Ахмат»). Абросимов назначен в качестве АВАР на игру «Рубин»«Акрон» и ВАР – на игру «Спартак» – «Ахмат».

За ошибочно назначенный пенальти в ворота ЦСКА ответственность возложена на видеоарбитра Антона Фролова. Вина за удаление Педро, по мнению тех, кто выбирал судей, лежит на видеоассистентах Сергее Иванове и Сергее Чебане. Все трое пропустят 25-й тур.

Также без работы давно остаются Павел Кукуян и Роман Галимов – за пенальти, назначенный в пользу «Зенита» в кубковом матче с махачкалинским «Динамо». По разным причинам вне списка назначений оказались Ранэль Зияков и видеоарбитр Андрей Фисенко (видеоассистент ФИФА)» – написал по ситуации эксперт «Спорт-Экспресса» по судейству Александр Бобров.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Карасев Сергей
Комментарии (14)
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ZAITZEFF2011
1776457086
Нашли виноватых а Карась опять в шоколаде.Видимо много заносит куда нужно, чтобы карьеру не портить.
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Пингвины Антарктиды/Форпо
1776458945
Комментарий скрыт модератором
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АЛЕКС 58
1776469043
Если коротко...Никакой реакции!
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boris63
1776469919
Хорошо судьям живётся в РФС, результативные ошибки команд ничем не наказываются, а команды из-за этих продажных уродов страдают. Что за каста такая, за такие ошибки или вообще отстранять надо, или крупно штрафовать, чтобы другие задумались.
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Ганнибал Лектор
1776486923
Очень интересно. То есть, рэф, накосячивший в пользу Зенита забанен. И, судя по всему, надолго. Зато арбитр, накосячивший в пользу соперника Зенита и против самого Зенита - продолжает судить? Сигнал всем судьям - не вздумай трактовать эпизоды в пользу Зенита. Вот это да, "офигенный" у Зенита админресурс. Хряки с таким ресурсом в пердив уже вылетели бы...
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ZENIT-59
1776489817
Ошибка Карасева удалившего Педро может повлиять на распределение мест в итоговой таблице -он не наказан-вар арбитры специально пригласили его к просмотру стали стрелочниками Очень не нравится возможное возвращение на вершину Зенита некоторым чиновникам
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andr45
1776491393
В РФС заявили, что Соболева должны были удалить в матче со «Спартаком» 18.03.26 В РФС назвали ужасным назначение пенальти в пользу «Зенита» 22.03.26 По данным CIES Football Observatory, чаще всего в РПЛ одиннадцатиметровые исполняли игроки «Зенита». В среднем «Зенит» бьет пенальти каждые 304 минуты игрового времени. Полный рейтинг: 1. «Зенит» — 1 пенальти каждые 304 минуты; 2. «Краснодар» — 318; 3. «Динамо» — 360. 4. «Спартак» — 374; 5-6. «Ахмат» — 389; 5-6. «Локомотив» — 389; 7. «Ростов» — 459.
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andr45
1776491631
А реакции ДЮКОВА на бандитское нападение и оскорбления игроков «Спартака» во время кубкового матча, конечно же, не будет) Сдается мне, что ДЮКОВ приветствует и поощряет такое поведение) БРАВО, ПИТЕРЦЫ!
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За что бан ?
1776493262
Карасю и его шайке - прэмия от лукойла .
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vvv123
1776493890
Арбитры-то какие: цыган да чебан. Так чего вы от них хотите?
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