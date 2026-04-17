Пловчиха Ефимова отпраздновала победу в Петербурге в майке «Спартака»

Юлия Ефимова, российская пловчиха, выиграла 50-метровый заплыв брассом на Кубке России в Санкт-Петербурге.

Спортсменка вышла на заплыв в шапке «Спартака», а после надела футболку красно‑белых на награждении.

«Футболку «Спартака» мне подарили недавно на матче Кубка России. Розовый цвет, мне понравилось. И я решила выйти в ней на награждение на финале Кубка России после 50 м брассом.

Футболка «Спартака» в Санкт-Петербурге – это определeнный вызов. Но и популяризация спорта. Думаю, что так мы привлекаем больше внимания к плаванию», – пояснила 34-летняя Ефимова.