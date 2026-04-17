Капитан «Спартака» думал о завершении карьеры: «Не вижу смысла переходить в другой клуб»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин допускал окончание карьеры в 32 года.

– Какие мысли были у тебя до продления контракта? Ведь предыдущий истекал уже в этом году.

– Был готов ко всем вариантам развития событий. В том числе к завершению карьеры, если бы продления не случилось.

– То есть переход в другой клуб вообще не допускал?

– Именно так. Сейчас для меня есть только «Спартак». При этом за пределами футбола у меня все выстроено и готово к жизни после карьеры игрока. Мне будет чем заняться. И смысла переходить в другой клуб просто не вижу.

С другой стороны, сейчас, когда играю в каждом матче, получаю от футбола огромное удовольствие, настоящий кайф!

Возможно, пока чаще оставался в запасе, это чувство немного притупилось. Честно выполнял свою работу, но подсознательно готовил себя к следующему этапу в жизни.

Но все перевернулось: тренер в меня верит, а я делаю все, чтобы приносить максимум пользы.