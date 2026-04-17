Бубнов предсказал отставку тренера РПЛ: «Его судьба уже решена»

Футбольный эксперт Александр Бубнов уверен, что ЦСКА уволит главного тренера Фабио Челестини.

«Руководство, игроки и болельщики, я в комментариях читал, до поражения «Сочи» как раз на стороне Челестини все были.

Только я, когда анализировал, говорил, что занимал сторону Мойзеса [в конфликте]. И то из-за чего? Из-за того, что он [Челестини] перед игрой советовался с Мойзесом, но потом не последовал его советам и предъявил ему претензии.

А наверняка он ему предлагал то, что тот не сделал по игре, и это сказалось на результате. Поэтому произошeл такой взрыв. Я бы тоже взорвался. Что вы со мной советуетесь, если вы так не делаете? А потом он ещe и всех собак на него вешает, понимаешь? Ну так нельзя делать в присутствии всей команды.

И сейчас, когда он «Сочи» проиграл, всe, все на стороне Мойзеса сейчас. Челестини уже отправили в отставку. Всe. То есть по большому счeту его судьба, можно сказать, решена», – сказал Бубнов.