  • Бубнов предсказал отставку тренера РПЛ: «Его судьба уже решена»

Бубнов предсказал отставку тренера РПЛ: «Его судьба уже решена»

Сегодня, 17:27
6

Футбольный эксперт Александр Бубнов уверен, что ЦСКА уволит главного тренера Фабио Челестини.

«Руководство, игроки и болельщики, я в комментариях читал, до поражения «Сочи» как раз на стороне Челестини все были.

Только я, когда анализировал, говорил, что занимал сторону Мойзеса [в конфликте]. И то из-за чего? Из-за того, что он [Челестини] перед игрой советовался с Мойзесом, но потом не последовал его советам и предъявил ему претензии.

А наверняка он ему предлагал то, что тот не сделал по игре, и это сказалось на результате. Поэтому произошeл такой взрыв. Я бы тоже взорвался. Что вы со мной советуетесь, если вы так не делаете? А потом он ещe и всех собак на него вешает, понимаешь? Ну так нельзя делать в присутствии всей команды.

И сейчас, когда он «Сочи» проиграл, всe, все на стороне Мойзеса сейчас. Челестини уже отправили в отставку. Всe. То есть по большому счeту его судьба, можно сказать, решена», – сказал Бубнов.

  • Челестини прошлым летом возглавил армейцев вместо Марко Николича.
  • Сейчас команда идет в чемпионате России пятой.
  • После зимней паузы ЦСКА проиграл 5 из 9 матчей.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Челестини Фабио Бубнов Александр
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1776436382
Заодно почитай в комментариях, что о тебе думают
Ответить
Цугундeр
1776437115
)) "Всe." Всё- это у тебя в памперсах, Большой Бубу..(
Ответить
bset
1776437826
Что за сочинение? Кто там на стороне Мойзеса был? Мойзес красную на ровном месте получил в очередной раз, команду подвел. Результат спрашивают с Челестини, а на поле 10 игроков вместо 11. Но по результатам Сочи да, стул под Челестини резко закачался. Я об этом и говорил - пеняют на календарь, мол сильных соперников подряд много - тогда надо забирать все очки со слабых соперников. Щас Крылья пойдут - потерять очки как делать нечего, а тут вылетевшему Сочи продуть. Еще соседи масла в огонь подливают своими потерями. Так бы на 3-м месте уверенно шли. Но теперь 6-е место гарантировано.
Ответить
vick-north-west
1776440910
Кто такой Мойзес? Это не Думбия, не Карвальо и не Вагнер Лав. На месте руководства коней я бы Мойзеса уволил.
Ответить
mab1011
1776443226
А сейчас ЭСК признал пенальти Сочи в ворота ЦСКА ошибочным-акции Челестини поползли вверх?
Ответить
