Бубнов назвал сильнейшего тренера ЧМ-2026

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, какого тренера считает сильнейшим среди работающих на текущем чемпионате мира.
«Анчелотти... Нет, его вообще можно сразу убирать, потому что он раньше в сборной не работал.
На мой взгляд, если из всех фаворитов брать, это Дешам. И ему конкурентов нет», – считает Бубнов.
- Дидье Дешам с 2012 года возглавляет сборную Франции.
- Под его руководством команда выиграла ЧМ-2018 и стала серебряным призером ЧМ-2022.
- Французы победили в обоих матчах ЧМ-2026 – против Сенегала (3:1) и Ирака (3:0).
- Дешам покинет занимаемую должность по окончании турнира.
Источник: «Коммент.Шоу»