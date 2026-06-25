Бубнов назвал сильнейшего тренера ЧМ-2026

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, какого тренера считает сильнейшим среди работающих на текущем чемпионате мира.

«Анчелотти... Нет, его вообще можно сразу убирать, потому что он раньше в сборной не работал.

На мой взгляд, если из всех фаворитов брать, это Дешам. И ему конкурентов нет», – считает Бубнов.