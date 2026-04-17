«Считаю, что это неправильно»: Бубнов забраковал кандидата на пост тренера ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался против назначения Андрея Талалаева на пост главного тренера ЦСКА.

– Андрей Викторович сможет с этим руководством и в таком большом клубе себя проявить?

– Он пойдeт туда один, без своего тренерского штаба?

– Нет, со всем тренерским штабом.

– А, вот так вот, да? В ЦСКА тоже есть и легенды, и всe. Уже Пономарeв однозначно сказал, что ни в коем случае.

Потом я хотел бы послушать, если это вдруг случится, какие аргументы… По поводу Челестини ясно, какие аргументы будут в пользу Талалаева.

В-третьих, будет Талалаев того же Мойзеса терпеть? И в-четвeртых, пускай ещe Талалаев восстановит своe здоровье. И неужели ЦСКА не будет учитывать вот такое его поведение?

– Вы не верите?

– Я не то что не верю, я считаю, что это неправильно.