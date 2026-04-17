  • «Зенит» «отчаянно» ищет нового спонсора на фоне отказа старого

Сегодня, 21:07
12

«Зенит» находится в поиске нового партнера-букмекера.

«Winline уходит от «Зенита», Betcity отказал «газовым»: СБГ, в свою очередь, отвергли ультиматум букмекера понизить контракт на 30%, и с лета их договор может быть расторгнут (действует до конца ноября).

Теперь птенцы Алексея Миллера ходят от одного букмекера к другому в отчаянных попытках найти нового беттинг-партнера. Общаются, в том числе с Fonbet'ом.

Приходили питерцы и к «Бетсити» – просили 0,9 млрд рублей в год. Однако Арутюнянц на пару с Самсоненко дали питерским отворот-поворот, выбрав «Динамо» и выдав москвичам договор на три года за 3,3 млрд рублей (по 1,1 в год)» – написал инсайдер Иван Карпов.

  • «Зенит» идет в РПЛ 2-м.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – очко.
  • «Зенит» проводит 100-й сезон.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (12)
Cleaner
1776449384
Не хотят спонсоры ассоциироваться с ЗПРФ. Ну РЖУ ни могу!!!...)))
За что бан ?
1776449798
ваньку зеркального при слове Зенит кишками наружу выворачивает .
Fеnix
1776450167
И Газпром в убытке. За три последних года --В 2023 году «Газпром» впервые за 25 лет закончил год с убытком в размере более чем $7 млрд. .В 2024-м газовый монополист получил чистый убыток в размере более $9 млрд.Лишь за 2025 год «Газпром» получил небольшую прибыль $144 млн. Пи.Zdeц Газпрому. Пи.Zdeц Zениту.
Интерес
1776450168
Раз отказались от услуг "Бук-мекеров"(в переводе с татарско-английского-"делателей дер?ма"), то дела могут дальше пойти на лад.Неужели "очищение через страдания"???
шахта Заполярная
1776451051
Кто что заслужил, тот то и получает.
acor94
1776451328
Пора 1хбет легализовать ради таких целей.
oyabun
1776453496
При таком спонсоре как Зенит, навряд ли это серьезные потери. Газовые и так обеспечат все потребности.
