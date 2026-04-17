«Зенит» «отчаянно» ищет нового спонсора на фоне отказа старого

«Зенит» находится в поиске нового партнера-букмекера.

«Winline уходит от «Зенита», Betcity отказал «газовым»: СБГ, в свою очередь, отвергли ультиматум букмекера понизить контракт на 30%, и с лета их договор может быть расторгнут (действует до конца ноября).

Теперь птенцы Алексея Миллера ходят от одного букмекера к другому в отчаянных попытках найти нового беттинг-партнера. Общаются, в том числе с Fonbet'ом.

Приходили питерцы и к «Бетсити» – просили 0,9 млрд рублей в год. Однако Арутюнянц на пару с Самсоненко дали питерским отворот-поворот, выбрав «Динамо» и выдав москвичам договор на три года за 3,3 млрд рублей (по 1,1 в год)» – написал инсайдер Иван Карпов.