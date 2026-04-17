РПЛ. Заика принес «Сочи» гостевую победу над «Ростовом» (1:0)

«Сочи» в 25-м туре РПЛ добился выездной победы над «Ростовом». Единственный гол на 89-й минуте забил Кирилл Заика.

Сочинцы добились второй победы подряд. У «Ростова» весной всего одна победа.

Идущий на последнем месте «Сочи» отстает от зоны переходных матчей на шесть очков, но у конкурентов матч в запасе. «Ростов» занимает десятую строчку.

«Сочи» победил в Ростове-на-Дону впервые с 2022 года.

Матч в поле обслуживал саранский судья Евгений Буланов.

Желтые карточки в матче получали только гости. Для автора забитого гола Заики полученное предупреждение стало дисквалифицирующим – он пропустит следующий матч.

Перед матчем фаворитом по версии букмекеров был «Ростов».