Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РПЛ. Заика принес «Сочи» гостевую победу над «Ростовом» (1:0)

Сегодня, 21:24
18

«Сочи» в 25-м туре РПЛ добился выездной победы над «Ростовом». Единственный гол на 89-й минуте забил Кирилл Заика.

Сочинцы добились второй победы подряд. У «Ростова» весной всего одна победа.

Идущий на последнем месте «Сочи» отстает от зоны переходных матчей на шесть очков, но у конкурентов матч в запасе. «Ростов» занимает десятую строчку.

«Сочи» победил в Ростове-на-Дону впервые с 2022 года.

Матч в поле обслуживал саранский судья Евгений Буланов.

Желтые карточки в матче получали только гости. Для автора забитого гола Заики полученное предупреждение стало дисквалифицирующим – он пропустит следующий матч.

Перед матчем фаворитом по версии букмекеров был «Ростов».

Россия. Премьер-лига. 25 тур
Ростов - Сочи - 0:1 (0:0) Текстовая трансляция
Голы: 0:2 - К. Заика, 89; 0:1 - К. Заика, 89.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Обзор матча «Ростов» – «Сочи» голы и лучшие моменты (Видео)
Карпину предъявили серьезное обвинение в «откатах» 1
«Зенит» «отчаянно» ищет нового спонсора на фоне отказа старого 4
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов Заика Кирилл
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Томик
1776450709
Так ещё и не вылетят.
Ответить
MaxRnD
1776450733
Ятимов - слабый вратарь, а Ханкич, который сегодня подобно Вицину метался в раме, вообще не вратарь
Ответить
Pourquoi pas
1776450767
Слюсарь! Снеси уже и стадион, накой он нужен?! Там вокруг уже человейников понастроили, а тут такая поляна пропадает!!!
Ответить
Интерес
1776450793
Ничё, Мажич потом этот гол тоже признает следствием судейской ошибки. Но миллиардеры молодцы, как борются за свои "подарки судьбы", и уже который год.Будет смешно, если опять "Сочи" уцелеет.Неважно, из-за какой "случайности".
Ответить
FWSPM
1776450936
ростов отскочил со Спартаком но здесь не повезло)
Ответить
Император 1
1776450961
Поздравляю, упорная борьба была
Ответить
ySS
1776451756
Сегодня за Ростов стыдно... Так просто нельзя
Ответить
odessakmv
1776451928
"Сочи" дали бабки на скупку всех оставшихся матчей?!?!?! 2-я подряд победа на выезде....
Ответить
mab1011
1776452479
Оказывается ЦСКА проиграл серьезному клубу, акции Челестини поползли вверх...
Ответить
Спартач80
1776452878
Неожиданно...
Ответить
Главные новости
Осинькин выпустил с «Ростовом» игрока, подравшегося с тренером
22:33
Назван судья, который отвечает за «Спартак»
22:01
2
Козлов обвинил «Краснодар» в том, что ему не дали шанса
21:37
4
РПЛ. Заика принес «Сочи» гостевую победу над «Ростовом» (1:0)
21:24
18
Карпину предъявили серьезное обвинение в «откатах»
21:16
8
«Зенит» «отчаянно» ищет нового спонсора на фоне отказа старого
21:07
12
Дуглас Сантос хочет покинуть «Зенит»
20:27
28
ФотоРоссийский игрок попал в символическую сборную 1/4 финала Лиги чемпионов
20:19
5
«Балтика» увеличила цену на Андраде на фоне интереса «Зенита»
19:58
8
Капитан «Спартака» думал о завершении карьеры: «Не вижу смысла переходить в другой клуб»
19:47
14
Все новости
Все новости
Реакция РФС на грубую антизенитовскую ошибку Карасева
22:45
Осинькин выпустил с «Ростовом» игрока, подравшегося с тренером
22:33
В «Динамо Мх» заявили, что Евсеев больше не будет материться
22:11
1
Назван судья, который отвечает за «Спартак»
22:01
2
Селюк заявил, что «Спартаком» руководят идиоты
21:31
5
Обзор матча «Ростов» – «Сочи» голы и лучшие моменты (Видео)
21:23
Зобнин определил свое место в 104-летней истории «Спартака»
20:31
«Балтика» увеличила цену на Андраде на фоне интереса «Зенита»
19:58
8
Капитан «Спартака» думал о завершении карьеры: «Не вижу смысла переходить в другой клуб»
19:47
14
Бубнов объяснил Сперцяну «двойку с минусом» за матч с «Зенитом»
19:08
3
Селюк: «Зенит» мог бы выиграть Лигу конференций»
18:41
3
КДК РФС вынес решение по Евсееву за повторное матерное интервью
18:36
7
Мостового раскритиковали за слова про Мусаева: «Его переклинило»
18:22
4
Бубнов предсказал отставку тренера РПЛ: «Его судьба уже решена»
17:27
6
Быстров не пойдет по пути Кудряшова: «Я разве похож на психа?»
17:04
8
Булыкин назвал условие, при котором ЦСКА не уволит Челестини
16:46
2
«Считаю, что это неправильно»: Бубнов забраковал кандидата на пост тренера ЦСКА
16:24
4
Орлов сообщил об интересе «Зенита» к футболисту «Балтики»
16:05
5
Кудряшов рассказал о своем состоянии после нокаута от рэпера Гуди
15:54
1
Главный скаут «Порту» охарактеризовал Батракова двумя словами
15:35
1
Вердикт КДК РФС по красной карточке Педро
15:20
24
Байдачный поддержал спорный тезис Мостового
14:51
1
Григорян – о тренере РПЛ: «Его дни сочтены»
14:25
17
Радимов: «Евсеева приглашали петь с Катей Лель, а сейчас мы обсуждаем какие‑то междометия»
14:10
4
ЭСК признала ошибочным пенальти в ворота ЦСКА в игре с «Сочи»
14:00
12
Радимов раскритиковал Сперцяна за поступок после матча с «Зенитом»
13:51
27
ЭСК признала ошибку Карасева в эпизоде с удалением Педро
13:40
22
ФотоРПЛ подписала новый контракт с букмекерской компанией
13:31
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 