РПЛ. Заика принес «Сочи» гостевую победу над «Ростовом» (1:0)

«Сочи» в 25-м туре РПЛ добился выездной победы над «Ростовом». Единственный гол на 89-й минуте забил Кирилл Заика.
Сочинцы добились второй победы подряд. У «Ростова» весной всего одна победа.
Идущий на последнем месте «Сочи» отстает от зоны переходных матчей на шесть очков, но у конкурентов матч в запасе. «Ростов» занимает десятую строчку.
«Сочи» победил в Ростове-на-Дону впервые с 2022 года.
Матч в поле обслуживал саранский судья Евгений Буланов.
Желтые карточки в матче получали только гости. Для автора забитого гола Заики полученное предупреждение стало дисквалифицирующим – он пропустит следующий матч.
Перед матчем фаворитом по версии букмекеров был «Ростов».
Россия. Премьер-лига. 25 тур
Ростов - Сочи - 0:1 (0:0)
0:1 - К. Заика, 89.
