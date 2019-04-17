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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Сочи
Кирилл Заика
€ 300 тыс
Кирилл Заика
Сочи
7 октября 1992 (33)
#27 | Защитник
174 см | 63 кг
Россия
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Трансферы
РПЛ. Заика принес «Сочи» гостевую победу над «Ростовом» (1:0)
17 апреля
19
Стало известно о конфликте среди игроков «Сочи»
2025.12.13 21:33
4
Видео
«Зенит» в Сочи заработал пенальти на 8-й минуте – игру судит арбитр из Петербурга
2023.10.07 14:34
10
Видео
Заика из «Сочи» рассказал, почему не смог снять кольцо перед заменой в матче с «Зенитом»
2023.05.31 08:10
5
Видео
Игрок «Сочи» не смог выйти на матч с «Зенитом» из-за обручального кольца
2023.05.27 21:37
2
Заика: «Сочи» принял Точилин. Работаем дальше»
2022.11.05 17:19
Три игрока «Сочи» могут перейти в ЦСКА вместе с Федотовым
2022.06.07 08:13
10
Заика: «Нет никакого отрыва и звездности. Знаю, откуда я вышел и кем стал»
2022.05.19 18:58
2
Заика: «Было неприятно, что «Сочи» называли фарм-клубом «Зенита»
2022.04.16 12:46
2
Заика: «Я был близок к переходу в «Зенит», но что-то пошло не так»
2022.04.16 11:34
1
«Сочи» намерен продлить контракты с Заикой и Маргасовым
2022.04.12 13:59
3
Терехов, Заика, Цаллагов – в старте «Сочи» на игру с «Крыльями Советов»; Барач, Бейл, Костанца выйдут у самарцев
2022.03.20 16:15
1
Заика: «О том, что попал в сборную, мне сказала жена: обняла, поцеловала, поздравила»
2022.03.15 23:03
4
Фото
«Сочи» продлил контракт с шестью игроками
2021.06.29 17:55
1
«Зенит» и «Сочи» работают над обменом Терентьева на Заику
2020.10.04 13:23
15
Карасев в матче «Сочи» – «Краснодар» в течение двух минут удалил Заику и тренера Федотова
2020.09.26 21:42
2
Видео
Голы Фернандеса, Еременко и Дриусси претендуют на звание лучшего в мартовских матчах РПЛ
2020.03.23 10:15
2
Главные новости
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