Заика: «Было неприятно, что «Сочи» называли фарм-клубом «Зенита»

Защитник «Сочи» Кирилл Заика рассказал о своем отношении к тому, что сочинцев считают фарм-клубом «Зенита».

«Да, эти разговоры надоедали каждому, пора было их заканчивать. В этом сезоне мы все всем доказали, и я надеюсь, что больше они не всплывут.

Лично мне было неприятно, когда многие об этом говорили. Если брать второй матч в этом сезоне, то там вообще «Сочи» мог обыграть «Зенит».

Думаю, если бы мы одержали победу в той встрече, то вопросов бы вообще никаких ни у кого не возникло», – сказал Заика.