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Заика: «Было неприятно, что «Сочи» называли фарм-клубом «Зенита»

Защитник «Сочи» Кирилл Заика рассказал о своем отношении к тому, что сочинцев считают фарм-клубом «Зенита».

«Да, эти разговоры надоедали каждому, пора было их заканчивать. В этом сезоне мы все всем доказали, и я надеюсь, что больше они не всплывут.

Лично мне было неприятно, когда многие об этом говорили. Если брать второй матч в этом сезоне, то там вообще «Сочи» мог обыграть «Зенит».

Думаю, если бы мы одержали победу в той встрече, то вопросов бы вообще никаких ни у кого не возникло», – сказал Заика.

  • «Сочи» отобрал очки у «Зенита» в обоих матчах этого сезона.
  • В 1-м круге петербуржцы уступили сопернику (1:2), а во 2-м – сыграли вничью (0:0).

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +16848

    Persona_non_Grata 2 часа назад

    " Назвался груздем - полезай в кузов " - сам знал куда идешь .

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    Рейтинг: +4606

    ySS 2 часа назад

    Если с барского плеча отдали 4 очка, то положение вещей не изменилось)
    Заике, конечно, обидно, он на гаспромовской лавке не подъелся)

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    Рейтинг: +15385

    Cleaner 4 часа назад

    Что значит НАЗЫВАЛИ??! Сочи и есть - ФАРМКЛУБ Зенита. Это факт!

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