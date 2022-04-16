Заика: «Было неприятно, что «Сочи» называли фарм-клубом «Зенита»

Защитник «Сочи» Кирилл Заика рассказал о своем отношении к тому, что сочинцев считают фарм-клубом «Зенита».
«Да, эти разговоры надоедали каждому, пора было их заканчивать. В этом сезоне мы все всем доказали, и я надеюсь, что больше они не всплывут.
Лично мне было неприятно, когда многие об этом говорили. Если брать второй матч в этом сезоне, то там вообще «Сочи» мог обыграть «Зенит».
Думаю, если бы мы одержали победу в той встрече, то вопросов бы вообще никаких ни у кого не возникло», – сказал Заика.
- «Сочи» отобрал очки у «Зенита» в обоих матчах этого сезона.
- В 1-м круге петербуржцы уступили сопернику (1:2), а во 2-м – сыграли вничью (0:0).
Источник: «РБ Спорт»