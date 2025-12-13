Стало известно о конфликте среди игроков «Сочи»

Несколько футболистов «Сочи» конфликтуют с новичками, которые пришли в команду летом. Кирилл Заика, Артeм Макарчук, Кирилл Кравцов и Вячеслав Литвинов недовольны своим положением в клубе и количеством игрового времени.

Генеральный директор «Сочи» Сергей Новиков поддерживает «старичков», а главный тренер Игорь Осинькин другую сторону, из-за чего между ними возникло недопонимание. Руководство команды призывает игроков помириться, потому что как минимум не станет выделять средства на трансферы.