Стало известно о конфликте среди игроков «Сочи»

Сегодня, 21:33
4

Несколько футболистов «Сочи» конфликтуют с новичками, которые пришли в команду летом. Кирилл Заика, Артeм Макарчук, Кирилл Кравцов и Вячеслав Литвинов недовольны своим положением в клубе и количеством игрового времени.

Генеральный директор «Сочи» Сергей Новиков поддерживает «старичков», а главный тренер Игорь Осинькин другую сторону, из-за чего между ними возникло недопонимание. Руководство команды призывает игроков помириться, потому что как минимум не станет выделять средства на трансферы.

  • «Сочи» занимает 16-е место в РПЛ с 9 очками после 18 туров.
  • Осинькин возглавляет «Сочи» с 4 сентября.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Сочи Заика Кирилл Макарчук Артем Литвинов Вячеслав Кравцов Кирилл Осинькин Игорь
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1765651642
Поэтому и занимают заслуженное место.Надеюсь, второй год подряд никто спасать этого "монстра Франкенштейна" не будет.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1765651885
выгнать этих дебоширов без зарплаты...
Ответить
Skull_Boy
1765652012
Все логично, и почему они надрывали свое ASSы и остаются в запасе, где пришел лавочный хлам РПЛ и играют в старте
Ответить
рылы
1765652273
кравцову переживать не о чем, из-за нового лимита вернётся в зенит, о чём слухи ходят. но летом.
Ответить
