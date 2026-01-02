Дочь Симоняна рассказала, что предшествовало смерти ее отца

Дочь Никиты Симоняна Виктория раскрыла подробности последних дней жизни отца.

– Читал слова Вячеслава Колоскова, что за несколько дней до смерти Никиту Павловича госпитализировали с переломом ноги. Это правда?

– К сожалению, так и произошло. Он упал на ровном месте, прямо в квартире. Та самая нога, которая начала отказывать, и не выдержала. Я была дома, но буквально на минуту вышла из комнаты. Простить себе этого не могла.

– Да господи, кто мог такое предугадать...

– Конечно, разумом это понимаю... Но мне казалось, что если бы я была в комнате, то этого не произошло бы. Очень переживала и продолжаю переживать. Когда вернулась – он уже лежал на полу. Один раз похожая ситуация уже была, но тогда обошлось.

Сразу вызвали скорую, но обезболить не могли. Сделали еще один укол сильного обезболивающего... Уже в машине скорой врач просил: «Никита Павлович, рассказывайте что-нибудь, не засыпайте».

И папа вдруг начал описывать случай в польском Хожуве. Он и раньше его вспоминал, но в этот раз – иначе, с новыми подробностями.

– До больницы Никита Павлович был в сознании?

– Да. А там уже трудно сказать, от чего именно, но стало резко падать давление, и его поместили в реанимацию. Сердце начало подводить.

Сначала нас туда пустили. А папа очень не любил лечиться. К нему стали подключать датчики для кардиограммы, а он все время их срывал и говорил: «Не надо меня лечить, дайте мне стопку!».

– Стопку?

– Да, водки. У нас до последнего была традиция: за каждым обедом – одна, иногда две стопки. Обед проходил в одно и то же время и был ритуалом. Я приносила папины любимые котлеты и долму. Старалась, а папе нравилось, как я готовлю.

Всегда за столом общались, что-то вспоминали. И обязательно он выпивал одну-две стопки. Иногда даже третью.

– Врачи, естественно, никакой стопки не дали?

– Нет, конечно. Все это до сих пор у меня перед глазами. Потом уже нас попросили выйти и больше в реанимацию не пускали. Была остановка сердца, и его запускали заново. А еще через день сердце остановилось окончательно.

– То есть попрощаться вас не пустили?

– Нет. Как я понимаю, папа все это время уже был без сознания. Последнее, что я слышала, как раз и были те слова про стопку...