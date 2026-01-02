Джикия рассчитывает вернуться в «Спартак»

Бывший капитан «Спартака» Георгий Джикия, выступающий в Турции за «Антальяспор», хотел бы вернуться в московский клуб.

Об этом рассказал агент игрока Владимир Кузьмичев.

– Правда ли, что Джикия так сильно хочет вернуться в «Спартак»?

– Для него «Спартак» – это не просто этап карьеры. Это клуб, который поверил в него, когда он пришeл из небольшой команды. Который дал шанс, а затем доверил капитанскую повязку. Георгий искренне благодарен «Спартаку», не на словах, а на деле. Он помнит этот путь, помнит поддержку болельщиков.

Если в один прекрасный день возникнет реальная возможность вернуться – не ради ностальгии, а чтобы внести вклад, – он обязательно воспользуется ею. Это не просто мечта. Это осознанное желание завершить путь там, где он стал собой.