Джикия рассчитывает вернуться в «Спартак»

Бывший капитан «Спартака» Георгий Джикия, выступающий в Турции за «Антальяспор», хотел бы вернуться в московский клуб.
Об этом рассказал агент игрока Владимир Кузьмичев.
– Правда ли, что Джикия так сильно хочет вернуться в «Спартак»?
– Для него «Спартак» – это не просто этап карьеры. Это клуб, который поверил в него, когда он пришeл из небольшой команды. Который дал шанс, а затем доверил капитанскую повязку. Георгий искренне благодарен «Спартаку», не на словах, а на деле. Он помнит этот путь, помнит поддержку болельщиков.
Если в один прекрасный день возникнет реальная возможность вернуться – не ради ностальгии, а чтобы внести вклад, – он обязательно воспользуется ею. Это не просто мечта. Это осознанное желание завершить путь там, где он стал собой.
- 32-летний Джикия в этом сезоне провел за «Антальяспор» 13 матчей, забил 2 гола.
- В последний раз он играл за сборную России в октябре 2023 года.
- В «Спартаке» Георгий был в 2017-2024 годах.