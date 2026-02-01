Гасилин объяснил, как «Зенит» будет играть при Джоне Джоне

Бывший форвард «Зенита» Алексей Гасилин пояснил, как в команду будет интегрирован новичок Джон Джон.
«Думаю, что Джон Джон в «Зените» будет играть «десятку», а Педро перейдет на фланг. Выбор у тренерского штаба будет большой, обильный и очень интересный.
Джон Джон находится в самом расцвете сил, у него была отличная статистика в чемпионате Бразилии. «Зенит» вeл его с лета, и за это время он стал только лучше. Это очень хорошее приобретение для петербургской команды», – сказал Гасилин.
- Джон Джон перешел из «Брагантино» за 18+4 миллиона евро.
- С ним заключили контракт до лета 2031 года.
- В составе предыдущей команды хавбек забил 20 голов и сделал 14 ассистов в 76 матчах.
Источник: «Матч ТВ»