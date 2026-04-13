«Опять не убедил»: Орлов ждал замену игрока «Зенита» в матче с «Краснодаром»

Комментатор Геннадий Орлов разобрал персональную игру нескольких футболистов «Зенита» по итогам домашней встречи с «Краснодаром».

Команды поделили очки на «Газпром Арене» – ничья 1:1.

Авторы забитых голов – Вендел и Лукас Оласа.

На 78-й минуте прямую красную карточку получил Педро.

«Краснодар» сохранил лидерство в РПЛ по итогам 24-го тура.

«Зенит» по-прежнему отстает на одно очко.

«Джон Джон опять не убедил. Я все ждал, когда же его заменят... Почти ничего не получилось у него. Никого не мог обыграть. Он и в предыдущем туре смотрелся, скажем так, неярко. Спад в игре...

Что касается Глушенкова, то он почему-то принимал неправильные решения. Ну, обыграл ты одного, второго, зачем-то захотел обвести третьего и мяч потерял. Так, может, следует, вовремя пас отдать? Обыграй одного и расставайся с мячом. Нет конкретики, понимаете? Не хватает мастерства.

Вендел – молодец, что забил. Но остроты от него было все-таки маловато. Хотя все в голевом эпизоде исполнил четко. Как ни крути, он мастер. Поэтому Семак в него и верит, несмотря на его опоздания и так далее.

Тому же Соболеву нужно, чтобы от него мяч находился в метре. А Вендел работает накоротке, на 30 сантиметрах. Вот и вся разница. В штрафной так и надо играть! Краснодарцы за ним не поспели, не накрыли», – сказал Орлов.