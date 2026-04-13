Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Опять не убедил»: Орлов ждал замену игрока «Зенита» в матче с «Краснодаром»

«Опять не убедил»: Орлов ждал замену игрока «Зенита» в матче с «Краснодаром»

Сегодня, 15:14
5

Комментатор Геннадий Орлов разобрал персональную игру нескольких футболистов «Зенита» по итогам домашней встречи с «Краснодаром».

«Джон Джон опять не убедил. Я все ждал, когда же его заменят... Почти ничего не получилось у него. Никого не мог обыграть. Он и в предыдущем туре смотрелся, скажем так, неярко. Спад в игре...

Что касается Глушенкова, то он почему-то принимал неправильные решения. Ну, обыграл ты одного, второго, зачем-то захотел обвести третьего и мяч потерял. Так, может, следует, вовремя пас отдать? Обыграй одного и расставайся с мячом. Нет конкретики, понимаете? Не хватает мастерства.

Вендел – молодец, что забил. Но остроты от него было все-таки маловато. Хотя все в голевом эпизоде исполнил четко. Как ни крути, он мастер. Поэтому Семак в него и верит, несмотря на его опоздания и так далее.

Тому же Соболеву нужно, чтобы от него мяч находился в метре. А Вендел работает накоротке, на 30 сантиметрах. Вот и вся разница. В штрафной так и надо играть! Краснодарцы за ним не поспели, не накрыли», – сказал Орлов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Глушенков Максим Вендел Джон Джон Орлов Геннадий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Константин-Шапкин-google
1776084542
Поставьте уже тренером этого дяденьку. Пусть покажет мастеркласс!
Ответить
Интерес
1776086668
Один раз палка выстрелила, и -на тебе,эталон!
Ответить
Бумбраш
1776093500
Вот так читаешь Орлова,советы всем раздаёт, возникает вопрос :"а почему сам так не играл в бытность игрока?" .может и зинка советских времён не такая чмошная была
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 