Все высшее руководство «Спартака» может смениться в ближайшие месяцы

Журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров сообщил, что в «Спартаке» может смениться высшее руководство.

«Пару дней назад случилось ещe одно важное событие, связанное с жизнью «Спартака». Пару дней назад компания «Лукойл» окончательно продала свои зарубежные активы, которые активно развивала последние десятилетия. В жизни нефтяников произошла смена эпохи.

«29 января 2026 года «Лукойл» объявил о заключении соглашения с американским инвестфондом Carlyle Group о продаже LUKOIL International GmbH – холдинговой компании, владеющей практически всеми зарубежными активами группы за пределами России. Это не просто корпоративная сделка. Это, пожалуй, самый масштабный и символичный демонтаж империи российского международного бизнеса, начавшийся после февраля 2022-го», – пишут эксперты.

Как сделка с американцами отразится на «Спартаке», пока сказать сложно, но слухи о том, что одна нефтяная компания на Руси поглотит другую, снова стали звучать громче. Они, кстати, возобновились параллельно с разговорами людей, близких к «Спартаку», о том, что руководство «Лукойла» наконец обратило внимание на работу того, кого нельзя называть. Поговаривают, что если результаты текущего сезона снова будут позорными, руководящая верхушка клуба может смениться уже летом.

Внутри самого «Спартака» пока всe спокойно. Клуб всe больше переходит на корпоративную модель управления, живя по тем стандартам, которые являются неизменными в жизни нефтяных владельцев. Строгость правил и их неукоснительное выполнение касаются практически любого клубного аспекта, а за подозрения в вольнодумии сотрудников могут вызвать на серьезный разговор.

Работники офиса шутят между собой, что скоро их могут отправить на полиграф. Говорят, что внутри самого «Лукойла» такая процедура имеет место.

Те баснословные деньги, которые «Лукойл» потратил на «Спартак» в последние годы, пока не дают отдачи в виде медалей и кубков, и это не может не нервировать людей, которые из раза в раз выделяют на футбол суммы с семью нулями в иностранной валюте. У красно-белых есть время до конца мая доказать, что нынешняя структура управления имеет право на жизнь, в противном случае летом мы можем увидеть совершенно другой «Спартак», возглавляемый другими людьми», – написал Алланазаров.