Стало известно, кто зимой не дал «Зениту» избавиться от Соболева

«Зенит» работал над уходом нападающего Александра Соболева во время зимнего трансферного окна.

Петербургский клуб пытался трудоустроить его в «Црвене Звезде».

Сделку заблокировал главный тренер сербской команды Деян Станкович, который знаком с Соболевым по работе в «Спартаке».

Летом 2024 года балканский специалист отстранял форварда от тренировок, поскольку тот признался, что плохо играет из-за мыслей о «Зените».