Стало известно, кто зимой не дал «Зениту» избавиться от Соболева

«Зенит» работал над уходом нападающего Александра Соболева во время зимнего трансферного окна.
Петербургский клуб пытался трудоустроить его в «Црвене Звезде».
Сделку заблокировал главный тренер сербской команды Деян Станкович, который знаком с Соболевым по работе в «Спартаке».
Летом 2024 года балканский специалист отстранял форварда от тренировок, поскольку тот признался, что плохо играет из-за мыслей о «Зените».
- Александр Соболев выступает за «Зенит» с 2024 года. Контракт рассчитан до лета 2027 года.
- До перехода в петербургский клуб форвард играл за «Спартак». Петербуржцы заплатили за спортсмена 10 миллионов евро.
- В текущем сезоне РПЛ нападающий провел 17 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
- До возобновления сезона РПЛ комментатор Геннадий Орлов намекал, что «Зенит» не против избавиться от Соболева, но предложений по футболисту не поступало.
- Накануне Александр принес «Зениту» победу в матче Пути регионов FONBET Кубка России против «Балтики» (1:0).
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова