Стало известно, кто зимой не дал «Зениту» избавиться от Соболева

4 марта, 17:08
10

«Зенит» работал над уходом нападающего Александра Соболева во время зимнего трансферного окна.

Петербургский клуб пытался трудоустроить его в «Црвене Звезде».

Сделку заблокировал главный тренер сербской команды Деян Станкович, который знаком с Соболевым по работе в «Спартаке».

Летом 2024 года балканский специалист отстранял форварда от тренировок, поскольку тот признался, что плохо играет из-за мыслей о «Зените».

  • Александр Соболев выступает за «Зенит» с 2024 года. Контракт рассчитан до лета 2027 года.
  • До перехода в петербургский клуб форвард играл за «Спартак». Петербуржцы заплатили за спортсмена 10 миллионов евро.
  • В текущем сезоне РПЛ нападающий провел 17 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
  • До возобновления сезона РПЛ комментатор Геннадий Орлов намекал, что «Зенит» не против избавиться от Соболева, но предложений по футболисту не поступало.
  • Накануне Александр принес «Зениту» победу в матче Пути регионов FONBET Кубка России против «Балтики» (1:0).

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Зенит Црвена Звезда Соболев Александр Станкович Деян
Император Бомжей
1772633509
Странно было б, если б Станок его взял в Црвену Глупейшее решение
Ответить
Литейный 4 (returned)
1772633578
Подложил свинью псих. Гыгыгы
Ответить
...уефан
1772635050
...вполне, можно допустить и такое, если поверить Карпову...
Ответить
СильныйМозг
1772635573
Вот козлина.
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1772637683
РФСПРФ Почему бы не сделать Дельфина капитаном? «Я всегда стараюсь играть с улыбкой на лице, потому что футбол предназначен для удовольствия». Эль Пистолеро
Ответить
BRAZILES
1772641916
деревянный игрок ----соболев
Ответить
Цугундeр
1772642156
Ваня высрал идефикс и полностью в него поверил...)
Ответить
boris63
1772702468
Станкович вовремя прочухал это грязное дело Зенита с дельфином.
Ответить
