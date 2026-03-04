Гватемала назвала условие для матча со сборной России

Президент Федерации футбола Гватемалы Херардо Паис заявил, что товарищеская встреча со сборной России возможна в 2026 году.

«В июне у нас уже согласованы три матча в США – с Марокко, Эквадором и Австралией, поэтому сыграть с Россией в это окно не получится.

Но после чемпионата мира, осенью, мы были бы готовы организовать матч с российской сборной.

Провести эту игру в России для нас не проблема – вопрос только в том, что надо договориться по всем расходам», – сказал Паис.