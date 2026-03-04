Введите ваш ник на сайте
Гватемала назвала условие для матча со сборной России

4 марта, 17:52
19

Президент Федерации футбола Гватемалы Херардо Паис заявил, что товарищеская встреча со сборной России возможна в 2026 году.

«В июне у нас уже согласованы три матча в США – с Марокко, Эквадором и Австралией, поэтому сыграть с Россией в это окно не получится.

Но после чемпионата мира, осенью, мы были бы готовы организовать матч с российской сборной.

Провести эту игру в России для нас не проблема – вопрос только в том, что надо договориться по всем расходам», – сказал Паис.

  • Гватемала занимает 94-е место в рейтинге ФИФА.
  • Сборная России более 4 лет отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские встречи.
  • В 2025 году команда Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).

Бубнов высказался о матчах сборной России с Мали и Гватемалой 2
Быстров одним словом описал соперников сборной России в марте
Гватемала отказалась от матча с Россией 11
Desma
1772637367
Кто бы сомневался.
Ответить
SERG_1959
1772638128
ЗАЧЕМ ЭТИ ТОВАРИЩЕСКИЕ ИГРЫ? Бабло девать некуда?
Ответить
Император 1
1772638748
Это вы нам платить за матч должны. (Да соперников мало, но найти кого-то посильнее можно)
Ответить
Айболид
1772639044
В чём проблема ? Скидывайтесь на чартер и прилетайте . Желательно в четверг .
Ответить
Цугундeр
1772641808
Херардо Паис ..) Итынахер! Херардо.)))
Ответить
mutabor0992
1772645772
Условие одно-БАБЛО!
Ответить
Бумбраш
1772646726
Я надеюсь ума хватит нах послать
Ответить
ZAITZEFF2011
1772650001
Пусть эта Гваделупа идет лесом.
Ответить
ВидеоШнякин: «Пенальти назначены по делу, кривоногость исполнителей – это проблемы «Зенита»
15:24
Реакция Бубнова на поражение «Зенита»: «Второго пенальти не было»
15:00
2
Семак объяснил поражение от «Оренбурга»
14:45
18
ФотоИгрок «Оренбурга» показал жест пересчета купюр после второго пенальти в пользу «Зенита»
14:30
13
Обзор матча «Оренбург» – «Зенит»: голы и лучшие моменты (Видео)
14:00
6
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
110
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
10
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
3
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
18
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
5
