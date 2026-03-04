Гватемала назвала условие для матча со сборной России

Президент Федерации футбола Гватемалы Херардо Паис заявил, что товарищеская встреча со сборной России возможна в 2026 году.
«В июне у нас уже согласованы три матча в США – с Марокко, Эквадором и Австралией, поэтому сыграть с Россией в это окно не получится.
Но после чемпионата мира, осенью, мы были бы готовы организовать матч с российской сборной.
Провести эту игру в России для нас не проблема – вопрос только в том, что надо договориться по всем расходам», – сказал Паис.
- Гватемала занимает 94-е место в рейтинге ФИФА.
- Сборная России более 4 лет отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские встречи.
- В 2025 году команда Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
Источник: Sport24