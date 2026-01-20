Дзюба спрогнозировал, что ждет сборную России после допуска от ФИФА

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба предположил, что сборной России по футболу будет сложно после возвращения на международные турниры.
«Легко говорить, когда мы не участвуем: «Если бы мы играли, то всех бы разорвали». Но на самом деле, думаю, будет очень трудно», – сказал Дзюба.
Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи.
- Она была исключена из отбора на ЧМ-2022, пропустила Евро-2024 и не была допущена к квалификации на ЧМ-2026. Также сборная РФ пропустила два розыгрыша Лиги наций.
Источник: РИА «Новости»