  • Главная
  • Новости
  • Дзюба спрогнозировал, что ждет сборную России после допуска от ФИФА

Дзюба спрогнозировал, что ждет сборную России после допуска от ФИФА

20 января, 13:38
6

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба предположил, что сборной России по футболу будет сложно после возвращения на международные турниры.

«Легко говорить, когда мы не участвуем: «Если бы мы играли, то всех бы разорвали». Но на самом деле, думаю, будет очень трудно», – сказал Дзюба.

Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

  • С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи.
  • Она была исключена из отбора на ЧМ-2022, пропустила Евро-2024 и не была допущена к квалификации на ЧМ-2026. Также сборная РФ пропустила два розыгрыша Лиги наций.

Источник: РИА «Новости»
Товарищеские матчи. Сборные Акрон Россия Дзюба Артем
Комментарии (6)
bset
1768907314
Нужно добавить лимитов, закрыть пару региональных клубов и спортивных школ, пару трансферов за 50 тысяч рублей и нашу сборную ждет успех.
Ответить
Император Бомжей
1768908549
Дзюба, а сборной России, когда нибудь было легко?)) Мы все время на зубах с грандами играем и победы большие, через боль и пот приходили, так что ничего не меняется, все будет как прежде))
Ответить
TOMSON
1768910159
Да вот непонятно. Сейчас с увеличением участников в финальной стадии, отбор сильно проще стал. От 1й и 2й корзины разумеется будет больно. Но остальное в любом состоянии нужно обыгрывать. Главное, чтоб судьи не закапывали… Меня больше смущает, что интерес к футболу сильно упал. Вернется ли он с возвращением ЕК?
Ответить
FFR
1768911312
Конечно будет трудно, во всех странах футбол развивается, а в России катится назад. И менталитет нынешних российских игроков другой, за родину никто убиваться не будет.
Ответить
BRO_football
1768913531
Ну так и до отстранения легко не было. В еврокубках сплошные провалы. Но сборная России играла неплохо.
Ответить
алдан2014
1768915006
Ты бы Артём,молчал побольше
Ответить
