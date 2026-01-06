Реакция Червиченко на назначение Гончаренко в сборную Беларуси

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможности возвращения Виктора Гончаренко в РПЛ.

Сегодня специалист был назначен главным тренером сборной Беларуси.

– Согласны с тем, что Гончаренко вернулся в Беларусь, потому что в РПЛ ничего не добился и попросту оказался не нужен клубам?

– В Беларуси, особенно когда он БАТЭ тренировал, результаты были хорошие. А то, что здесь ничего не добился, так бывает. Тем более он очень импульсивный. То что‑то не так, то сбежит, то вернется, то снова убежит. Вполне возможно, что сейчас он восстановится и с новыми силами сюда вернется.

– То есть считаете, что кто‑то из клубов РПЛ всерьез может довериться специалисту с таким бэкграундом?

– Есть калейдоскоп тренеров, их ротируют между собой. Одни постоянно работают, переходят из клуба в клуб, а остальные ноют, что их никуда не берут. Зрелище занимательное, но, к сожалению, остается неизменным.

– Сможет ли Гончаренко проявить себя у руля сборной Беларуси?

– Там все зависит от футболистов, которых он тренирует. Сейчас я ничего не слышал о белорусских футболистах, поэтому сложно говорить, что с ним будет.