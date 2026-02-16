Россия в марте сыграет со сборными из топ-100 рейтинга ФИФА

В марте сборная России проведет два товарищеских матча дома.

Соперниками станут команд из Африки и Латинской Америки из топ-100 рейтинга ФИФА.

В июне сборная России сыграет дома еще два товарищеских матча. Планы по играм в одной из стран-хозяек ЧМ-2026 непосредственно перед самим турниром не будут реализованы из-за логистических и визовых проблем.

Большинство команд-участниц перед чемпионатом проведут сборы на территории Мексики, США и Канады, что затрудняет логистику для сборной РФ, а визовые проблемы практически нерешаемы.