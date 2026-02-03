Хиддинк высказался о возможном возвращении России на международные турниры

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк выразил надежду на возвращение российских команд к международным турнирам.
«Надеюсь, политики смогут договориться ради мира и россияне вернутся к [международным] турнирам», – сказал Хиддинк.
- Российские клубы и сборные отстранены от участия в официальных международных турнирах с февраля 2022 года.
- Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино высказался о необходимости снятия бана, не упомянув сроков. Он добавил, что верит, в «право девочек и мальчиков из России играть в футбол в других частях Европы».
Источник: «Матч ТВ»