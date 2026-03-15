Титов похвалил «Спартак» после 0:2 от «Зенита»

15 марта, 18:50
10

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился впечатлениями от матча 21-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

«Спартак» был неплох. Всегда хочется, чтобы клуб был хорош и побеждал. Команда занимает шестое место, а мы мыслим такими категориями, что «Спартак» неплох. Результата нет, все важные матчи «Спартак», увы, проигрывает. Мы могли зацепиться за тройку, но команда проиграла. Могли и забивать, но вопрос по дисциплине. То, что сделал Солари, – это что-то странное. Если ты его прихватил и отпустил – вопросов нет, но всe видно, что ты его держишь.

Второй пенальти? Наступ на ногу, да, это случайность. Ву не хотел этого делать, но привeз пенальти. «Спартак» проиграл сам себе, команда не должна была уступать. Были моменты, но выручил и Максименко при счeте 1:0, оставил команду в игре. Важный момент – надо было удалять Соболева за удар локтем и вторую жeлтую, не знаю, почему Карасeв не увидел. Эти эпизоды стали решающими, Карасeв – один из самых опытных и лучших арбитров в России, но вопросы тут к нему. Резервный и лайнсмен могли бы подсказать, но этого не сделали. Нам приходится только сожалеть о том, что так получилось», – сказал Титов.

  • «Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию.
  • «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего и защищающего титул «Краснодара» на одно очко. «Зенит» проводит 100-й сезон.
  • «Спартак» идет на шестой позиции. Отставание от лидирующей тройки составляет шесть очков.
  • В первом круге команды сыграли на «Лукойл Арене» со счетом 2:2.
  • Зимой «Спартак» назначил нового главного тренера. Пост занял испанец Хуан Карлос Карседо, пришедший из кипрского «Пафоса».

Еще по теме:
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»
Мостовой – о дерби «Спартак» – «Динамо» после 2:5 в первом матче: «Не вижу смысла отыгрываться» 1
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита» 5
Свинолёт
1773590228
Хряки легко отделались. Мантуан и Энрике простили их, не забив сто процентные голы. Да и Вендел пожадничал, не отдал голевую. Счёт должен был быть как минимум 4-0.
Ответить
Юбиляр
1773591514
Адекватно - мне вот за игру Спартака не стыдно и сыграли пока лучший (по игре, но не по результату) матч по весне и с новым тренером, а значит не надо отчаиваться!!!
Ответить
...уефан
1773591809
...а я, как Васин, с Егором согласен!...
Ответить
Император 1
1773592878
Первый тайм да
Ответить
Прокс
1773593001
Кстати, даже после 7-1 Сра....так тоже хвалили,ведь забили,а тут нет,недоклуб Москва-Швейный пиголосы!!!
Ответить
Бумбраш
1773597348
Зинка срам российского футбола!! Гуано проткхшее.
Ответить
Главные новости
⚡️ Кубок России. «Краснодар» разнес ЦСКА и вышел в финал Пути РПЛ после 1:3 в первом матче
21:33
45
ФотоКордоба спровоцировал стычку с защитником ЦСКА
21:22
6
Мексика готова принять матчи сборной Ирана на ЧМ-2026
21:11
2
Гурцкая указал на судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
20:56
4
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
4
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
4
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
5
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Все новости
Все новости
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
5
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Сборной России предложили тренироваться в Крыму
19:55
1
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Полузащитник «Балтики» выбыл на три недели
19:00
2
Быстров сказал, как «Краснодару» не упустить чемпионство
18:52
2
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»
17:15
6
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
16:29
14
Агент – о «Краснодаре» без Кордобы: «Это слесарь без четырех пальцев»
16:00
1
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита»
15:41
6
Пономарев сравнил СССР и современную Россию
15:30
8
Мелкадзе: «Жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком»
15:15
3
Радимов оценил преображение «Рубина» после смены тренера
14:57
Юран назвал причину весеннего кризиса ЦСКА
14:49
3
Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой»
14:45
15
Мостовой одним словом описал игру «Спартака» при Карседо
14:27
11
Карасев стал рекордсменом РПЛ по назначенным пенальти
14:19
1
Жирков – о проблемах со связью в Москве: «Крыса укусила дочку, а мы не могли дозвониться до скорой»
14:01
2
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева
13:49
7
Жирков – о стажировке Мостового в «Динамо»: «Он многое понимает в учебе, в футболе, везде»
13:27
1
Кононов высказался о своей работе в «Спартаке»
12:59
2
Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА
12:53
15
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом»
12:33
44
Мелкадзе рассказал о своей реакции на провокации Талалаева
12:21
