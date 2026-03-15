Титов похвалил «Спартак» после 0:2 от «Зенита»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился впечатлениями от матча 21-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

«Спартак» был неплох. Всегда хочется, чтобы клуб был хорош и побеждал. Команда занимает шестое место, а мы мыслим такими категориями, что «Спартак» неплох. Результата нет, все важные матчи «Спартак», увы, проигрывает. Мы могли зацепиться за тройку, но команда проиграла. Могли и забивать, но вопрос по дисциплине. То, что сделал Солари, – это что-то странное. Если ты его прихватил и отпустил – вопросов нет, но всe видно, что ты его держишь.

Второй пенальти? Наступ на ногу, да, это случайность. Ву не хотел этого делать, но привeз пенальти. «Спартак» проиграл сам себе, команда не должна была уступать. Были моменты, но выручил и Максименко при счeте 1:0, оставил команду в игре. Важный момент – надо было удалять Соболева за удар локтем и вторую жeлтую, не знаю, почему Карасeв не увидел. Эти эпизоды стали решающими, Карасeв – один из самых опытных и лучших арбитров в России, но вопросы тут к нему. Резервный и лайнсмен могли бы подсказать, но этого не сделали. Нам приходится только сожалеть о том, что так получилось», – сказал Титов.