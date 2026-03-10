Инфантино назвал фаворита чемпионата мира-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино выделил фаворита наступающего чемпионата мира-2026.

«Испания – фаворит чемпионата мира наряду с другими странами. Мы уже знаем сильные стороны этой команды.

Команда с первого места рейтинга ФИФА должна быть фаворитом чемпионата мира», – сказал Инфантино.