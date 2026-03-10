Инфантино назвал фаворита чемпионата мира-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино выделил фаворита наступающего чемпионата мира-2026.
«Испания – фаворит чемпионата мира наряду с другими странами. Мы уже знаем сильные стороны этой команды.
Команда с первого места рейтинга ФИФА должна быть фаворитом чемпионата мира», – сказал Инфантино.
- Чемпионат мира впервые пройдет в трех странах: США, Канаде, Мексике. Турнир начнется 11 июня, а завершится 19 июля. Финал состоится в Нью-Йорке.
- Действующие чемпионы мира – аргентинцы. Они сыграют в одной группе с Австрией, Алжиром и Иорданией.
- Ранее страна-организатор чемпионата мира США заявили о разрыве отношений с Испанией.
- Испанцы, действующие чемпионы Европы, сыграют в одной группе с Кабо-Верде, Уругваем и Саудовской Аравией.
- Испания один раз становилась чемпионом мира – в 2010 году.
