Йоахим Лев может возглавить сборную-участницу ЧМ-2026

Немецкий тренер Йоахим Лев близок к назначению в сборную Ганы.
66-летнему специалисту предлагают возглавить африканскую команду в преддверии чемпионата мира.
Стороны почти договорились о краткосрочном сотрудничестве с зарплатой 150 тысяч евро в месяц.
- Лев покинул сборную Германии после Евро-2020.
- Он возглавлял команду на протяжении 15 лет.
- Тренер привел немцев к победе на ЧМ-2014.
- Из сборной Ганы 31 марта уволили Отто Аддо.
- На групповом этапе ЧМ-2026 ганцы сыграют в группе L с Панамой, Англией и Хорватией 17, 23 и 27 июня соответственно.
Источник: Deutsche Welle