Йоахим Лев может возглавить сборную-участницу ЧМ-2026

Немецкий тренер Йоахим Лев близок к назначению в сборную Ганы.

66-летнему специалисту предлагают возглавить африканскую команду в преддверии чемпионата мира.

Стороны почти договорились о краткосрочном сотрудничестве с зарплатой 150 тысяч евро в месяц.