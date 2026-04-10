Решение ФИФА по российским судьям на ЧМ-2026

ФИФА огласил полный список арбитров на чемпионат мира-2026. Российских судей на турнир не берут.
В общей сложности приглашения получили 52 главных арбитра, 88 помощников арбитров и 30 видеоарбитров.
В списке есть судьи из таких стран, как Сомали, Никарагуа, Мавритания, Габон.
В состав судейской команды на ЧМ-2026 вошли шесть женщин-арбитров.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике ближайшим летом. Впервые турнир примут три страны. Финал состоится в американском штате Нью-Джерси.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.
Источник: «Бомбардир»