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Решение ФИФА по российским судьям на ЧМ-2026

10 апреля, 01:27
9

ФИФА огласил полный список арбитров на чемпионат мира-2026. Российских судей на турнир не берут.

В общей сложности приглашения получили 52 главных арбитра, 88 помощников арбитров и 30 видеоарбитров.

В списке есть судьи из таких стран, как Сомали, Никарагуа, Мавритания, Габон.

В состав судейской команды на ЧМ-2026 вошли шесть женщин-арбитров.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике ближайшим летом. Впервые турнир примут три страны. Финал состоится в американском штате Нью-Джерси.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига
Комментарии (9)
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Evgenijgerasimov607@gmail
1775777812
Черданцев(Чердак),в ауте,он надеялся его пригласят комментировать матч открытия...
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evgevg13
1775784735
вот не переживём мы эту новость...
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boris63
1775792629
Ха, ха, кто бы сомневался.
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bratskij
1775792764
А сколько с жидовщины судей будет?
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subbotaspartak
1775795460
Наши судьи для нас то нехороши, Вот и полные им шиши..
Ответить
rash1959
1775800996
А кто то знает почему так ???
Ответить
Semenycch
1775801653
Если Российские рефери массово, задешево продаются парнокопытному клубу, то им нечего делать на ЧМ!
Ответить
k611
1775810850
Ничего удивительного. Вот если бы наооборот...
Ответить
odessakmv
1775812767
а судьи кто?
Ответить
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