Решение ФИФА по российским судьям на ЧМ-2026

ФИФА огласил полный список арбитров на чемпионат мира-2026. Российских судей на турнир не берут.

В общей сложности приглашения получили 52 главных арбитра, 88 помощников арбитров и 30 видеоарбитров.

В списке есть судьи из таких стран, как Сомали, Никарагуа, Мавритания, Габон.

В состав судейской команды на ЧМ-2026 вошли шесть женщин-арбитров.